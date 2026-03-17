Костомаров обратился к российским спортсменам после возвращения с Паралимпиады-2026

Олимпийский чемпион (2006) в танцах на льду фигурист Роман Костомаров обратился к российским спортсменам, вернувшимся в Москву после завершения Паралимпиады 2026 года в Италии.

«Это действительно приём, которые заслуживают ребята. Это подвиг — ребята герои. Спасибо за это! Вы будете являться большим примером для молодёжи. Вы дали возможность почувствовать эмоции, когда играет наш гимн и поднимается выше всех! Поздравляю всех ваших родных и близких, которые помогали добиться результатов. Огромное спасибо! Вы являетесь гордостью нашей нации!» — передаёт слова Рожкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России на Паралимпиаде-2026 заняла третье общекомандное место. Отечественные паралимпийцы выступали на итальянских аренах в составе из шести человек. На их счету восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые награды.