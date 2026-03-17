«Приятно вернуться в таком статусе». Тренер сборной России – об итогах Паралимпиады-2026

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону Алексей Кобелев подвёл итоги выступления на Паралимпиаде-2026. Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы вернулись в Россию из Италии.

«Приятно вернуться в таком статусе и победой. В воздухе чувствовалась ваша поддержка. Знакомый, увидев нашу форму сказал: «Это просто птица феникс», — передаёт слова Кобелева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборную России на Играх представляли шесть спортсменов, которые выступали под флагом страны. На их счету восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые награды. Сборная России на Паралимпиаде-2026 заняла третье общекомандное место.