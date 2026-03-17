Российских паралимпийцев встретили в Москве государственным гимном

Российские паралимпийцы вернулись на родину после выступления на Паралимпийских играх 2026 в Италии, которые проходили с 6 по 15 марта. Самолёт со спортсменами приземлился в Аэропорт «Внуково» в Москве, где команду встретили болельщики — они поприветствовали атлетов исполнением российского гимна.

Сборная России завершила турнир на третьем месте в общем медальном зачёте. На Играх страну представляли шесть спортсменов, которые сумели завоевать 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Главными героями команды стали лыжники Анастасия Багиян, ставшая трёхкратной паралимпийской чемпионкой, и Иван Голубков, одержавший две победы. Также золотые медали выиграли горнолыжники Варвара Ворончихина (две награды высшей пробы) и Алексей Бугаев (одно золото).