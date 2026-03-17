Глава ПКР подвёл итоги выступления россиян на Паралимпиаде в Италии

Президент паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков подвёл итоги выступления россиян на Паралимпийских играх — 2026 в Италии.

«Благодарим вас за поддержку и внимание, которое вы оказывали нашим спортсменам во время стартов. Это был первый старт, когда с перерывом в 12 лет была возможность выступать с флагом и гимном. В честь Варвары Ворончихиной был поднят гимн и флаг. Мы гордимся нашими спортсменами, восхищаемся выступлением каждого из них. Но спортивный путь продолжается — лыжники и сноубордисты скоро поедут на чемпионат России. Дай бог, чтобы у вас всё получалось. Успехов и побед», — передаёт слова Рожкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.