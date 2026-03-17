Двукратная паралимпийская чемпионка Ворончихина поблагодарила болельщиков за поддержку

Двукратная паралимпийская чемпионка российская горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что не ожидала такой поддержки со стороны болельщиков во время Паралимпиады-2026, и поблагодарила их.

«Мы не ожидали такой поддержки. Видеть такое количество людей — большая ценность для нас. Мы действительно сражались, и ваша поддержка очень важна.

Мы вас благодарим за поддержку и внимание к нашим спортсменам во время трудных стартов на Паралимпиаде. Для нас это было необходимо. Мы гордимся и восхищаемся всеми нашими спортсменами. Соревнования закончились, но путь спортивный не закончен. Наши ребята уже через два-три дня выезжают на чемпионаты России», — приводит слова Ворончихиной «РИА Новости Спорт».

На Паралимпийских играх в Италии сборная России выиграла 12 медалей, из них восемь — золотые.