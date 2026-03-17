Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Двукратная паралимпийская чемпионка Ворончихина поблагодарила болельщиков за поддержку

Комментарии

Двукратная паралимпийская чемпионка российская горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что не ожидала такой поддержки со стороны болельщиков во время Паралимпиады-2026, и поблагодарила их.

«Мы не ожидали такой поддержки. Видеть такое количество людей — большая ценность для нас. Мы действительно сражались, и ваша поддержка очень важна.

Мы вас благодарим за поддержку и внимание к нашим спортсменам во время трудных стартов на Паралимпиаде. Для нас это было необходимо. Мы гордимся и восхищаемся всеми нашими спортсменами. Соревнования закончились, но путь спортивный не закончен. Наши ребята уже через два-три дня выезжают на чемпионаты России», — приводит слова Ворончихиной «РИА Новости Спорт».

На Паралимпийских играх в Италии сборная России выиграла 12 медалей, из них восемь — золотые.

Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android