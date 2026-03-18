Владимир Путин поздравил паралимпийца Бугаева с золотом в слаломе на Паралимпиаде-2026

Президент России Владимир Путин поздравил российского паралимпийца Алексея Бугаева с победой в слаломе на Паралимпийских играх – 2026, которые прошли с 6 по 15 марта в Италии.

«Уважаемый Алексей Сергеевич! Поздравляю Вас с триумфом. Уверенной, красивой победой в слаломе. Вы ещё раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твёрдость характера. Мы искренне гордимся Вами, всей российской сборной, которая добилась отличных результатов на XIV Паралимпийских зимних играх. Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента России.

Помимо золотой медали в слаломе, на Играх-2026 Бугаев завоевал две бронзы. Россиянин стал призёром в скоростном спуске и гигантском слаломе.