Владимир Путин: наши ребята-паралимпийцы действительно совершили подвиг

Президент России Владимир Путин оценил выступление отечественных паралимпийцев на Играх-2026 в Италии. Глава государства выразил восхищение их результатами во время совещания с членами правительства.

«Что касается наших ребят-паралимпийцев, они совершили действительно подвиг. Наша команда состояла всего из шести спортсменов, представлена была в трёх видах спорта. И благодаря этим медальным зачётам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, завоевала третье место. Удивительно», — приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, сборная России заняла третье место в медальном зачёте, выступая в составе из шести человек. На счету россиян восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.