Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Владимир Путин: наши ребята-паралимпийцы действительно совершили подвиг

Владимир Путин: наши ребята-паралимпийцы действительно совершили подвиг
Владимир Путин
Комментарии

Президент России Владимир Путин оценил выступление отечественных паралимпийцев на Играх-2026 в Италии. Глава государства выразил восхищение их результатами во время совещания с членами правительства.

«Что касается наших ребят-паралимпийцев, они совершили действительно подвиг. Наша команда состояла всего из шести спортсменов, представлена была в трёх видах спорта. И благодаря этим медальным зачётам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, завоевала третье место. Удивительно», — приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, сборная России заняла третье место в медальном зачёте, выступая в составе из шести человек. На счету россиян восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.

Материалы по теме
Итоговый медальный зачёт Паралимпиады-2026: Китай выиграл, Россия — третья
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android