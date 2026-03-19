Главная Паралимпиада 2026 Новости

Владимир Путин наградил орденом Дружбы российских паралимпийцев

Владимир Путин наградил орденом Дружбы российских паралимпийцев
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы российских паралимпийцев, успешно выступивших на минувших Играх-2026 в Италии. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сообщается, что спортсмены награждены за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XIV Паралимпийских зимних играх 2026 года в Итальянской Республике. В число атлетов, представленных к награде, вошли Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев (оба — горные лыжи), Анастасия Багиян, Иван Голубков (оба — лыжные гонки), а также Сергей Синякин — инструктор-ведущий Анастасии Багиян.

Также президент наградил тренеров спортсменов.

Сборная России, которую на Паралимпийских играх — 2026 представляли шесть спортсменов, выступающих с флагом и гимном страны, заняла третье место по итогам медального зачёта Игр. Суммарно россияне выиграли на Паралимпиаде 12 наград. Из них восемь — золотых, одна — серебряная и три — бронзовые.

