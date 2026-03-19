Главная Паралимпиада 2026 Новости

Путин встал на колено, награждая двукратного чемпиона Паралимпиады-2026 Голубкова в Кремле

Путин встал на колено, награждая двукратного чемпиона Паралимпиады-2026 Голубкова в Кремле
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 марта, в Кремле провёл встречу с россиянами, выступившими на Паралимпийских играх – 2026 в Италии.

«Искренне рад поздравить вас, нашу национальную российскую команду с поистине невероятным выступлением. Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца, а миссия и лозунг известен всем — вдохновлять и восхищать мир. Вот вы как раз это и сделали», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Во время церемонии Путин наградил паралимпийцев орденами Дружбы за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость.

Отметим, что, награждая двукратного паралимпийского чемпиона по лыжным гонкам Ивана Голубкова, Путин встал на колено. Голубков в Италии завоевал два личных золота (в гонках на 10 и 20 км сидя).

«Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за поддержку. Я знаю, что вы очень нас поддерживаете — паралимпийцев. Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране», — сказал Голубков на церемонии.

Сборная России, которую на Паралимпийских играх — 2026 представляли шесть спортсменов, выступающих с флагом и гимном страны, заняла третье место по итогам медального зачёта Игр. Суммарно россияне выиграли на Паралимпиаде 12 наград, в числе которых восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые.

Российские паралимпийцы — герои! Вшестером порвали медальный зачёт Игр-2026 в Милане
