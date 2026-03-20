Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Паралимпиада 2026 Новости

Павел Рожков переизбран президентом Паралимпийского комитета России

Комментарии

Сегодня, 20 марта, Павел Рожков переизбран на пост президента Паралимпийского комитета России (ПКР) на четыре года. Выборы состоялись на отчётно-выборной конференции ПКР в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Рожков являлся единственным кандидатом на пост президента организации и был выбран единогласно. Председателем исполнительного комитета организации был избран Артём Торопчин, генеральным секретарем — Андрей Строкин.

68-летний Рожков занимает этот пост с марта 2022 года. Во время его работы в должности главы организации в сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Сборная России в составе шести спортсменов приняла участие на Паралимпиаде-2026 в Италии года с флагом и гимном и заняла третье место в медальном зачёте. На счету россиян восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые.

Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android