Павел Рожков переизбран президентом Паралимпийского комитета России

Сегодня, 20 марта, Павел Рожков переизбран на пост президента Паралимпийского комитета России (ПКР) на четыре года. Выборы состоялись на отчётно-выборной конференции ПКР в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Рожков являлся единственным кандидатом на пост президента организации и был выбран единогласно. Председателем исполнительного комитета организации был избран Артём Торопчин, генеральным секретарем — Андрей Строкин.

68-летний Рожков занимает этот пост с марта 2022 года. Во время его работы в должности главы организации в сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Сборная России в составе шести спортсменов приняла участие на Паралимпиаде-2026 в Италии года с флагом и гимном и заняла третье место в медальном зачёте. На счету россиян восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые.