«Выпили по бокалу». Чемпион Паралимпиады Голубков рассказал о приёме у президента

Двукратный чемпион Паралимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Иван Голубков рассказал, как прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

«Последние дни были сумасшедшими, оттого сейчас и тяжеловато. Я уже в Ханты-Мансийске на чемпионате России, стало немного легче. Но я очень мало спал из-за встреч, так как постоянно в дороге. Вот были у президента, посетили передачу «Пусть говорят». Вообще, старался каждому ответить.

Очень хорошие эмоции после встречи с Владимиром Путиным. Он спрашивал, какие проблемы у меня есть, что нужно решить. Встреча была недолгой, на самом деле, у него же всё расписано по графику. Наградил «Орденом Дружбы», выпили по бокалу шампанского и немного пообщались», – сказал Голубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.