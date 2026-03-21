«Без казусов». Иван Голубков — об общении с иностранцами на Паралимпиаде-2026

Двукратный чемпион Паралимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Иван Голубков рассказал о дружелюбном отношении иностранных спортсменов к россиянам.

– Иностранцы с вами шли на контакт? Не было таких странных случаев, как у Анастасии Багиян во время церемонии награждения?

– У меня, кстати, всё было нормально. Тёплые отношения с китайцами, итальянцами, корейцами, бразильцами. Всё прошло спокойно, без каких-то казусов, все фотографировались и общались, поздравляли друг друга, — сказал Голубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Российские параатлеты впервые за долгие годы выступили на Паралимпиаде-2026 под флагом страны и заняли третье место в медальном зачёте, выиграв 12 медалей (8 золотых, одну серебряную, три бронзовых).