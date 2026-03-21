Чемпион Паралимпиады-2026 Голубков рассказал, что Большунов поздравил его с победой

Двукратный чемпион Паралимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Иван Голубков рассказал, что его поздравил с победой на Играх российский лыжник Александр Большунов.

– Кто в спорте вас вдохновляет? Чей пример мотивирует?

– Саня Большунов. Хороший лыжник.

– Что вам в нём нравится?

– Характер. Он упёртый и настойчивый.

Мы с ним виделись в Москве на «Пусть говорят». Он нас приехал поздравить. А ещё он писал мне и поздравлял, когда я был в Италии.

– Смог бы Александр Большунов помешать Йоханнесу Клебо в Валь-ди-Фьемме на Олимпиаде? Выиграл бы тогда норвежец все шесть гонок?

– Не выиграл бы, конечно. Там была бы настоящая борьба, а так всё как-то получилось… Клебо же сам в интервью сказал, что у него в Пекине была конкуренция, а по сути её сейчас вовсе нет, – сказал Голубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.