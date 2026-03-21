Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Чемпион Паралимпиады-2026 Голубков рассказал, что Большунов поздравил его с победой

Чемпион Паралимпиады-2026 Голубков рассказал, что Большунов поздравил его с победой
Комментарии

Двукратный чемпион Паралимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Иван Голубков рассказал, что его поздравил с победой на Играх российский лыжник Александр Большунов.

– Кто в спорте вас вдохновляет? Чей пример мотивирует?
– Саня Большунов. Хороший лыжник.

– Что вам в нём нравится?
– Характер. Он упёртый и настойчивый.

Мы с ним виделись в Москве на «Пусть говорят». Он нас приехал поздравить. А ещё он писал мне и поздравлял, когда я был в Италии.

– Смог бы Александр Большунов помешать Йоханнесу Клебо в Валь-ди-Фьемме на Олимпиаде? Выиграл бы тогда норвежец все шесть гонок?
– Не выиграл бы, конечно. Там была бы настоящая борьба, а так всё как-то получилось… Клебо же сам в интервью сказал, что у него в Пекине была конкуренция, а по сути её сейчас вовсе нет, – сказал Голубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android