Чемпион Паралимпиады-2026 Голубков рассказал, что Большунов поздравил его с победой

Двукратный чемпион Паралимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Иван Голубков рассказал, что его поздравил с победой на Играх российский лыжник Александр Большунов.
– Кто в спорте вас вдохновляет? Чей пример мотивирует?
– Саня Большунов. Хороший лыжник.
– Что вам в нём нравится?
– Характер. Он упёртый и настойчивый.
Мы с ним виделись в Москве на «Пусть говорят». Он нас приехал поздравить. А ещё он писал мне и поздравлял, когда я был в Италии.
– Смог бы Александр Большунов помешать Йоханнесу Клебо в Валь-ди-Фьемме на Олимпиаде? Выиграл бы тогда норвежец все шесть гонок?
– Не выиграл бы, конечно. Там была бы настоящая борьба, а так всё как-то получилось… Клебо же сам в интервью сказал, что у него в Пекине была конкуренция, а по сути её сейчас вовсе нет, – сказал Голубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.