«Пхёнчхан и Пекин — это болезненные темы». Голубков — о недопуске россиян на Игры

Двукратный чемпион Паралимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Иван Голубков высказался о недопуске россиян на Паралимпийские игры в китайском Пекине (2022) и южнокорейском Пхёнчхане (2018).

– Можно ли говорить о том, что жизнь несправедлива? Вы уже давно могли взять паралимпийские награды: в Пхёнчхан и Пекин вы отобрались, но выступить не смогли, причём в 2022-м вас развернули прямо у порога.

– У спортсменов короткая жизнь, на самом деле. У многих же нет такого богатырского здоровья. Что Пхёнчхан, что Пекин – это одинаково болезненные темы. Слава богу, у меня сейчас есть здоровье, но я же не могу гарантировать, что на следующие Игры поеду. Ты подготовился, в отличной форме и готов выступить, и когда тебе говорят: «Извините, подвиньтесь», – это психологически очень обидно.

– Иван, а как вы нашли в себе силы после таких случаев продолжать в спорте? Как переварили эти ситуации?

– Всё благодаря нашему тренеру Ирине Александровне (Громовой, старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам. – Прим. «Чемпионата»). Друзья поддерживают. Ну и у меня самого такой железный характер (улыбается), – сказал Голубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.