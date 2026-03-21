Главная Паралимпиада 2026 Новости

Иван Голубков рассказал, о чём мечтает после победы на Паралимпийских играх — 2026

Двукратный чемпион Паралимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Иван Голубков рассказал, о чём мечтает после победы на Паралимпиаде.

– У вас уже есть золото Паралимпиады. О чём ещё мечтаете?
– В первую очередь хочу завести семью.

– Вы себя видите в роли родителя?
– Конечно. Я уже стал крёстным папой. Помогаю воспитывать.

– И что самое сложное в этом процессе?
– Само воспитание. Дети растут, у них сейчас другое мышление, современное, иные интересы. Но я дам своему ребёнку всё то, чего у меня не было.

– У вас уже есть дама сердца?
– Пока ещё нет, я холостой. Когда-то будет. У меня уже не раз были отношения, но с моим графиком возникают сложности, – сказал Голубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Эксклюзив
