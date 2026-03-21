Главная Паралимпиада 2026 Новости

Чемпион Паралимпиады Голубков: раньше инвалиды прятались по домам, сейчас стало лучше

Двукратный чемпион Паралимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Иван Голубков рассказал о жизни людей с ограниченными возможностями, отметив, что главные трудности связаны не столько с физическими ограничениями, сколько с уровнем доступной среды и отношением общества.

– Для людей с ограниченными возможностями самое тяжёлое – это физические ограничения или социальная несправедливость, с которой они порой сталкиваются?
– Я этого не замечаю. Я полноценный человек, вожу машину. Но проблемы всё-таки есть: незрелость в обществе и трудности с доступностью в регионах, которая очень слабая. Да, доступная среда имеется, но, например, хотелось бы побольше пандусов, поддержки от регионов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

– Если сравнивать Россию с другими странами в плане отношения к людям с ОВЗ, то у нас в последние годы с этим стало лучше?
– Да, однозначно. Раньше тоже были инвалиды, но они прятались по домам, никуда не выходили. Сейчас же каких только активностей для людей с ОВЗ нет. Можно найти себя в любом деле.

Просто хочется сказать обществу, чтобы оно было добрее, – сказал Голубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

