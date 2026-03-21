Голубков: паралимпийцы из Сыктывкара не поехали на ЧР, потому что нет денег. Это проблема

Двукратный чемпион Паралимпийских игр – 2026 в Италии российский лыжник Иван Голубков рассказал о проблемах финансирования в региональном спорте, отметив, что молодые атлеты порой не могут даже попасть на чемпионат России из-за отсутствия средств.

– Вы начинали в Сыктывкаре в шесть лет, а уже к большим турнирам готовились в Москве. Насколько отличались условия там от столичных?
– В Сыктывкаре в принципе всё есть: база, хорошие лыжные трассы. Просто не выделяют денег, например, для поездок за границу. Например, я сейчас приехал на чемпионат России в Ханты-Мансийск, а ребята из Сыктывкара не смогли, потому что нет денег. Регион не выделил. Это большая проблема. Молодёжь не может выехать на свой же чемпионат. Не думаю, что там нужна какая-то огромная сумма, чтобы два-три человека привезти.

– Вы поднимали этот вопрос?
– Да, говорил о проблеме, что нужно выделять деньги. Но сейчас, я думаю, нужно ехать и разбираться на месте, – сказал Голубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

