Чемпионке Паралимпиады Багиян присвоили звание заслуженного мастера спорта

Трёхкратной чемпионке Паралимпиады-2026 российской лыжнице Анастасии Багиян присвоено звание заслуженного мастера спорта. Приказ об этом опубликован на сайте министерства спорта России.

Анастасии Багиян 24 года. На зимней Паралимпиаде‑2026 в Италии выиграла три золотые медали, заняв первое место в спринте, а также в гонках на дистанции 10 и 20 км.

Сборная России на Паралимпиаде-2026 заняла третье общекомандное место. Отечественные паралимпийцы выступали на итальянских аренах в составе из шести человек. На их счету восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые награды. Помимо Багиян, золотые медали на Играх взяли лыжник Иван Голубков (две победы), горнолыжники Варвара Ворончихина (две награды высшей пробы) и Алексей Бугаев (одна золотая медаль).