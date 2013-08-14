Стратегия Коферта

Etruvian – бизнес-сообщество, основанноеи его тремя деловыми партнёрами. Одним из крупнейших филиалов этой компании является покерная школа Pokerstrategy, хотя последняя была создана за несколько лет до появления бренда Etruvian.Начало августа было ознаменовано большими переменами в управленческой структуре крупнейшей покерной школы Pokerstrategy. Её лицо и ведущий сооснователь Доминик Коферт продал свою 50-процентную долю акций компании её действующим партнёрам, чем вызвал большой переполох и разброд в рядах менеджеров Etruvian. По анонимному сообщению одного из сотрудников компании, который поделился инсайдерской информацией с журналистом сайта igamingbusiness.com, основаниями этих значительных потрясений послужили два фактора: разногласия между ключевыми сотрудниками Etruvian, а также убыточность её новых дочерних представительств. "Доминик не может работать с Энрике", — сообщил инсайдер, рассказывая о разногласиях между основателями Etruvian, возникшими после продажи Pokerstrategy софтверному гиганту и владельцу сети iPoker компании Playtech. "Продав душу" за $ 49,2 млн, двое из четырёх создателей Pokerstrategy, Доминик Коферт и, перестали понимать друг друга.Примечательно, что 50-процентная доля акций в Etruvian, принадлежавшая Коферту, досталась Гузману – он выкупил её в полном объёме. Однако раскол в отношениях руководства Pokerstrategy появился ещё до перехода этого представительства в собственность Playtech. Как известно, лозунгом компании Etruvian являются слова "Сделать мир умнее". Верность этому принципу Коферт и компания пытались доказать созданием различных школ. Среди прочих Etruvian запустила школу по обучению интернет-казино-играм – CasinoCheck. Идея создания подобного продукта оказалась решением крайне неудачным. Вскоре руководство компании и само осознало этот факт, поэтому в какой-то момент активная реклама CasinoCheck прекратилась, а все ссылки на этот проект были удалены с официального сайта Etruvian. Постыдное пятно на репутации "школы жизни" спрятали под коврик. Следующим провалом оказалась школа акционеров Tradimo. После того как здесь начали предлагать бездепозитный бонус размером в € 100, количество пользователей сайта взлетело с нескольких сотен до 70 000. Но, как об этом рассказал инсайдер, это результат "подкрутки счётчика"."Платформа по обучению торговле акциями – технически тяжёлой для освоения дисциплине – воздушный замок для любого, кто не имеет опыта в области экономики. Никакой объём обучающих видео не поможет новичку освоиться в торговле акциями. Ведь чтобы заработать на этом хоть сколько-нибудь стоящую сумму денег, необходим банкролл в тысячи долларов и, конечно, нечто большее, чем две сделки в день, предлагаемые сайтом", — объяснил инсайдер.Таким образом, после продажи Pokerstrategy директорату Etruvian стало попросту нечем управлять, и группа бизнесменов, перу которых принадлежит один из самых узнаваемых брендов покерной индустрии, потерпела фиаско из-за неудачного управления своими ресурсами."Крах Etruvian — это показательный урок на тему того, как не нужно управлять крупными компаниями, — считает главный редактор издательства Right Casino Media. – Ошибкой было не только само создание бренда Etruvian, но и желание основать на его фундаменте крупный бизнес. Ведь во главе всей этой компании встали детишки, единственным достижением которых был сверхудачный эксперимент в области покерной аналитики".