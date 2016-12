Лучшие покерные рекламные ролики

Обращаем ваше внимание на то, что администрация проекта "Чемпионат.com" не несёт ответственности за содержание видео, взятого из сервисов обмена, показа и трансляции видео. Указанные файлы не размещаются на сайте "Чемпионат.com" и могут быть найдены в свободном доступе на других интернет-сайтах. Мы не гарантируем качества трансляции и не несём ответственности за действия пользователей на предлагаемых сайтах. Использование данных файлов производится на собственный риск посетителей. Авторские права на использование данного видео в Интернете принадлежат пользователям или владельцам сайтов сервисов обмена, показа и трансляций видео в соответствии с пользовательским соглашением.

Реклама – двигатель торговли. А когда за дело берутся гении маркетинга, реклама превращается в произведение искусства. Мы собрали 10 лучших покерных роликов, которые в своё время взорвали рынок, приумножили число ценителей покера и просто доставили эстетическое удовольствие.Излюбленная тема рекламщиков, трудящихся на благо игорного бизнеса, — покерфейс. Актёры, которым удаётся сохранить непроницаемое лицо во время секса/конца света/переезда на ривере, становятся героями социальных сетей, а сами ролики разлетаются по Интернету со сверхскоростью.Исчерпав вдохновение на теме покерфейса, рекламщики покер-румов переключаются на блеф.Хорошие игроки в покер знают, когда надо блефовать.Довольно часто покерная реклама не проходит ТВ-цензуру. Команда рекламщиков PokerStars убедительно доказала, что играть в Интернете намного безопаснее, чем вживую. Но на большой экран реклама так и не попала, не пройдя ТВ цензуру из-за своей жестокости. Зато в Интернете ролик сделал своё дело, насчитав тысячные репосты."Хороший игрок всегда знает, когда надо сделать Фолд".И снова аплодисменты и восхищения рекламной команде PokerStars А следующие два ролика нужно смотреть друг за другом. Сделанная со вкусом, красивая реклама Full Tilt Poker и смешной ответ на неё от казино Angel of the Winds. Full Tilt Poker . Дженифер Харман внимательно следит за соперником, пытаясь прочитать по его лицу силу руки. В какой-то момент она видит нужный телс и тут же идёт олл-ин.Ответ от Angel of the Winds:Успешность PokerStars позволяет набирать в свою команду самых дорогих рекламщиков со всего света и это, безусловно, работает. Рекламная кампания We are Poker стала новым словом в области телевизионной покерной рекламы. Гениальные 30-секундные ролики передают всю страстность и красоту игры.