Кто богаче: кэш-игрок или МТТ-гриндер?

Кэльвин Андерсон

Сила, как известно, не только в правде, но и в деньгах. Со стороны кажется, что в покере собрались до боли дотошные и эгоистичные люди, заботящиеся исключительно о собственной выгоде.Все мы знаем, что это не так – просто так они зарабатывают себе на хлеб да соль. Вырви любого обычного жителя этой планеты из его насиженного гнезда, и он превратится в сущее животное, озабоченное собственным пропитанием.В общем, деньги в покере – мерило успешности, основное и наиболее объективное.И не знаю, как вам, а мне стало интересно узнать, кто зарабатывает больше – любители свинговых баталий за кэш-столами или сверхусидчивые турнирные гении.Почти каждый день мы упоминаем, наших ребят из СНГ –– они и многие другие считаются верхушкой покерной кэш-сцены, зубрами, гигантами, ворочающими сотнями тысяч долларов ежедневно.Но если рассматривать их не под микроскопом, а хотя бы с обычной лупой в руках, мы увидим, что они зарабатывают не так много, как кажется. По крайней мере, по сравнению с турнирными про.Будем брать самых видных игроков этого года, не трогая тех, кто нажился в былые времена.Первым в рейтинге самых крутых кэш-хайроллеров значится, его результат – $ 4 100 448, заработанных с конца прошлого года на Full Tilt Poker. Его главный МТТ-оппонент –, о котором, кстати говоря, мы сегодня уже писали. За свою онлайн-карьеру он заработал примерно $ 3 700 000.Едем дальше.Кэш:заработано в этом году – $ 3 546 981, всего на FTP – $ 1 330 294 (если учесть данные с PokerStars, получится вообще около $ 100 000).МТТ:заработано всего – $ 4 758 319.Кэш:: заработано в этом году на FTP – $ 2 913 124, всего на FTP и PokerStars – примерно $ 6 100 000.МТТ:заработано всего – $ 2 488 491. Более корректно (в рейтинге PocketFives прибыль не главное) было бы привести здесь результат занимающего четвёртую строчку Кельвина "cal42688" Андерсона – $ 4 505 037 призовых.Если сравнивать так и дальше, результат будет примерно схожим – различие если и есть, оно незначительно. Естественно, и там и там будут те, кто не вписывается в эту схему, но это тоже нормально. Самое главное – доходы представителей обеих дисциплин сопоставимы.Прибыль и тех и других примерно равна. Но принцип ее извлечения в корне отличен. Давайте сравним, сколько заработали 16 августа топовые игроки.В эту пятницу убыл обычный "рабочий" день: около 20 турниров, по десятке на FTP и PokerStars. Заработано всего – около $ 37 000 (в тот день Кайо выиграл турнир FTOPS). Это значительно выше обычного результата в несколько тысяч долларов.В тот же самый день Кайл Хендон отыграл короткую сессию, длиною 145 рук, прибыль – $ 42 942.Тут же можно привести другой пример. Вчераза 10 минут выиграл $ 273 000 у Виктора Блома в БЛ Холдеме.О чём говорят все эти данные? О том, что игроки идут к одной цели разными путями. Кэш-специалисты выбирают более крутую, извилистую дорогу в гористой местности, когда как МТТ-гриндеры двигаются по пустыням, изредка взбираясь на небольшие холмы.Турнирные специалисты – истинные марафонцы, их главный козырь – стабильность, выносливость; кэш-игроки – спринтеры, пылкие и рискованные, они играются с дисперсией, не имея защитного снаряжения, но способны за считанные минуты заработать столько, сколько их турнирные визави нарабатывают за месяц.