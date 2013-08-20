Самые популярные мифы о покере

Миф об исключительности чтения телсов развенчан

Покер – явление неоднозначное. Половина страны категорично приравнивает покер к шулерству и преступлению, другая половина снисходительно называет игроков в покер ловцами удачи. За исключением нескольких тысяч (десятков тысяч?) россиян, которые знают, что такое трибет, в умах миллионов покер окутан бесконечным числом мифов и предрассудков. Впрочем, внутри комьюнити, готового скандировать "покер – не преступление", тоже хватает примет и мифов. Мы собрали самые популярные предрассудки игроков в покер.Миф: если вы сделаете кешаут, покер-рум "включит режим даунстрика" и вы проиграете много денег.Факт: как бы обидно это ни звучало, покер-рум не настолько в вас заинтересован, чтобы отслеживать каждое ваше действие и карать за то, что вы осмелились вывести деньги. Кроме того, покер-румам элементарно невыгодно, чтобы вы потеряли все деньги и перестали играть. Как вывод — смысл подмешивать картым просто отсутствует.Миф: хороший игрок в покер всё равно что детектор лжи. Он отлично читает телсы, и это единственный способ выиграть деньги.Факт: после выхода популярного сериала "Обмани меня" идея "читать телсы" — то есть микровыражения – достигла пика популярности. Умение читать по лицам – одна из особенностей, делающих покер невероятно красивой игрой. Однако это не залог успеха за покерным столом. Если бы доктор Кэл Лайтман, главный герой "Обмани меня", сел напротив Исильдура, он, вероятно, сумел бы уловить блеф великого и ужасного Блома. Но не за онлайн-столом. Покер в Интернете сам по себе развенчал миф об исключительности чтения телсов.Успешные онлайн-игроки доказали, что в покере определяющую роль играют математика и стратегия.Миф: если вы хороший игрок, то каждый раз, вставая из-за покерного стола, у вас будет больше денег, чем в начале игры.Факт: если вы относитесь к тем людям, которые слышали о трибете, наверняка вам знакомо и понятие "дисперсия". И почти точно вы чаще других используете фразу "на дистанции". Даже самый опытный и способный игрок сталкивался с даунстриками и, конечно же, не раз проигрывал то, с чем садился за стол.Успешная стратегия может показать себя только на дистанции, в краткосрочной перспективе покер действительно превращается в игру удачи.Миф: новички или просто плохие игроки всегда будут колировать до конца и выигрывать – дуракам везёт!Когда плохой игрок колирует вас со слабой рукой и выигрывает, вам не остаётся ничего другого, кроме как… радоваться. Во-первых, он почувствовал вкус победы и ни за что не уйдёт из-за стола, а во-вторых, вышеупомянутые дисперсия и математика вскоре дадут о себе знать. Это математический факт, с которым нельзя спорить. Единственная причина, по которой этот миф по-прежнему жив, – уязвлённое самолюбие при проигрыше слабому игроку. Такие бедбиты запоминаются надолго и… порождают мифы.Миф: в покер-румах ГСЧ подкручен. Сказки про золушек (вспоминаем нашего Маратика, который в прошлом году выиграл миллион на WCOOP, отобравшись через дешёвый сателлит) – рекламный ход покерных румов.Факт: в покер-румах ГСЧ не покручен. 99 процентов участников WCOOP можно было бы легко описать как Золушек. Кому-то этот миллион должен же был достаться?Миф: в Интернете карты приходят намного хуже, чем вживую, и вы чаще проигрываете.Факт: многим кажется, что в Интернете их чаще постигает неудача. На самом деле на то действительно есть несколько причин.1. В Интернете вы успеваете отыграть намного больше рук, соответственно и количество проигрышей увеличивается (но не процент).2. Но и процент проигрышей может возрасти, ведь в Интернете люди не так боятся ошибиться и, как им кажется, стать посмешищем в глазах соперников. "Безликий" онлайн толкает на рискованные решения.При этом вероятность выхода какой-либо конкретной карты одинаков как в живой игре, так и в Интернете. Постарайтесь отследить, где вы делаете бОльшие успехи – в Интернете или за покерным столом. Это и есть ваш уровень.