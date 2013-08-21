Покер уходит в Азию

Сеул может стать одним из мировых центров покера

Покерное царство крайне неоднородно и состоит из разных "временных слоёв". Другими словами, уровень развития покерной индустрии в различных странах не идентичен. В нашей стране всё находится в зачаточном состоянии, в США расцвет сменился упадком, это же частично справедливо и для благополучной части Европы.Но все мировые ресурсы в последние годы концентрируются вокруг Китая, Индии и других стран Азии. В азиатском регионе живёт больше всего человек, здесь самая мощная экономика и самые масштабные планы.Ежегодно казино Макао зарабатывают около $ 35 миллиардов. Город по-прежнему растёт, опережая самого себя, ведь конкурировать попросту не с кем. Конкретно покер в Макао далеко не на первом месте, но и эта ситуация постепенно меняется.Да и речь даже не о Макао (в самом Китае всё равно о легализации говорить пока очень рано), а о соседях: Филиппины, Южная Корея, Япония, Индонезия, Индия и др.Только в этих странах проживает около 1,75 миллиарда человек. Прибавьте Китай, получите более 3 миллиардов.Азиатский покерный тур, чемпионат Азии по покеру, WSOP APAC – эти и другие покерные мероприятия уже вызывают огромный интерес даже у таких гигантов, какИ кстати, почему Том Дван "тусит" исключительно в Макао? Там обитают самые толстые фиши в мире – настоящие сомы, "китяры".Среди шести самых "заливных" игроков этого года четверо представляют Азию, Макао. Samrostan, он же patpatpanda и patpatman, за пару лет залил $ 8,3 миллиона. В этом году MalACEsia проиграл $ 2,4 миллиона, punting-peddler – $ 1,5 миллиона.Азиатские игроки получают удовольствие от игры и не особенно "парятся" о том, сколько они слили. Более того, другие хайроллеры прекрасно знают, какие люди стоят за этими никами и играли с ними вживую. Может, за маской MalACEsia прячетсяили ещё кто – неважно; важно то, что самые крупные кэш-игры проходят в Азии и там же проживает самая толстая рыба.Азиаты добились и заметных успехов в последние годы: японецвпервые в истории страны выиграл золотой браслет Мировой серии, его соотечественникзатащил турнир Red Dragon в Макао, то же самое сделал и тайванецСтолица азартных игр США меркнет по всем параметрам по сравнению с центрами Азии: в Вегасе проживает около полумиллиона человек; Сеул – более 10 миллионов, Токио – более 13 миллионов, Мумбаи – 12,5 миллиона, Манила – 1,7 миллиона.К тому же важнее то, что добраться до всех этих городов довольно просто из любой точки мира, а для покерных турниров это имеет первостепенное значение.Кстати, Индию можно считать самой перспективной страной в покерном отношении: 65% населения страны младше 35 лет. Юные индийцы смотрят трансляции WSOP по телевизору и Интернету, заражаются покерным вирусом – таких миллионы. Им недостает разве что технологической развитости – в Южной Корее, к примеру, обращаться с Интернетом учат уже в детском саду.Всё, что требуется, – время. И время незначительное. Наступает новая эпоха в жизни покера.