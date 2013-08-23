Как Maratik миллион выиграл

Почти год прошёл с того момента, как Марат Шарафутдинов выиграл миллион долларов, став победителем Главного турнира WCOOP — 2012. И по сей день его личность — одна из самых противоречивых и обсуждаемых в покерном мире, а фраза "ya hochy million" стала известным покерным мемом.
Историю таксиста из глубинки, в одночасье ставшего долларовым миллионером, помнят все, интересующиеся покером. Он отобрался на Главное событие, пройдя через сито отборочных турниров, изначально вложив в свой самый успешный проект всего 40 FPP.
Накануне чемпионата мира по онлайн-покеру мы вновь публикуем интервью, взятое у Марата через несколько дней после победы.
— Марат, поздравляю тебя с уникальной победой в Главном событии WCOOP-2012. Ты оказался тем самым первым человеком из постсоветского пространства, которому удалось покорить Главное событие чемпионата мира. Расскажи немного о себе.
— Работаю таксистом, люблю смотреть фильмы, сериалы, арт-хаус. Хочу повидать мир, особенно Южную Америку.
— А почему именно Южную Америку?
— Хочу посмотреть футбол, увидеть леса Амазонки, поучаствовать в карнавалах.
— Марат, если вспомнить победный для тебя турнир — Главное событие WCOOP-2012 c бай-ином $ 5200, ты регистрировался напрямую или прошел через сателлиты?
— Я прошел через сателлиты, от 40 FPP и так дальше. Я давно обратил внимание на возможность, при определенном везении, пройти за небольшое количество ФПП, и выиграв сетку турниров, где каждый третий проходит дальше. Стал их частенько играть. Так я сыграл парочку турниров "Sunday Million" за $ 215 без ИТМ и один ночной за $ 150. В ночном шёл чиплидером, но на баббле, неожиданно для себя, никак не смог решить — играть мне на финалку или просто на ИТМ. Соответственно, проявив агрессию в одной раздаче, где я был просто обязан ставить олл-ин, сыграл чек и сдался, потерял половину стека и очень расстроился. После этого дал зарок, если опять выйду на дорогой для меня турнир, я не буду бояться.
— Играть сателлиты и пробиваться на Главное событие WCOOP-2012 наверняка было очень сложно. Тебе так сильно хотелось попасть туда или ты чувствовал, что турнир принесёт тебе удачу? И веришь ли ты в покерные приметы?
— Если спросить у меня, кто я — человек науки или человек веры, то я, конечно, выберу первое. Шанс попасть на МЕ через сателлиты был мизерный, но он был. Причём траты были копеечные. Это был осознанный поход к турниру. Повторюсь, я таким же образом сыграл два турнира "Sunday Million" и один ночной за $ 150.
— Как в целом складывалось Главное событие для тебя?
— Была раздача с QQ, игрок на ББ на рейз дал мне трибет, и постоянно ставил на всех улицах, на ривере пихнул в меня. Это было недалеко от ИТМ. Я понял, что регуляр, просто выдавливает микролимитчика, дескать, я испугаюсь вылета. Я уверенно, практически не сомневаясь, кольнул и выиграл. Соперник показал полный блеф и на некоторое время ушёл в ситаут. Это очень меня смотивировало. Вообще, на удивление, мало было сыграно сравнений в турнире, я очень долго сидел без карты, за 4 часа, наверное, сыграл от силы 5 раздач. Затем начал использовать имидж скалы — блефово открываться и так далее.
— А в какой именно момент ты почувствовал, что готов побеждать?
— Я ставил для себя промежуточные цели, обычно две. Продержаться до такого-то места и так далее… Мой имидж нита позволял мне иногда воровать фишки, что поддерживало стек в районе 50 ББ. На финалке уже играл абсолютно спокойно. Финальных столов я разыграл очень много, и закономерности борьбы со ступенчатыми призовыми я знал.
— "ya hochy million" — именно с этой "простой" фразы началась твоя делёжка, расскажи немного про неё.
— Мне кажется, munchenHB ошибся, согласившись на такую делёжку, он должен был требовать 1 100 000, соответственно, я получал миллион как дань разницы в классе. Это был мой первый опыт, мне помогали люди при дележке, знающие английский язык, и они убедили меня согласиться на 900 000, хотя в тот момент я был готов заблокировать процесс дележки и продолжить играть. Что же, возможно, это и к лучшему. Теперь у меня есть опыт, больше не поддамся.
— За финальным столом кто из игроков был самым опасным, на твой взгляд?
— munchenHB и sly caveat, который постоянно переставлял меня.
— В хедз-апе ты сменил стиль на суперагрессивный, почему избрал такую тактику?
— Я заметил по таймингу и по ставкам оппонента, что он неуверенно играет. Он доверял моей ставке в 40% банка, скидывал часто, потом, я разнообразил ставкой 70 и 110% пота на флопе. В общем, считаю, что соперник сам сдался.
— После того как всё закончилось, что ты почувствовал? И кто поддерживал тебя?
— Друзья поддерживали в скайпе, плюс покерные форумы, на которых я пишу. После турнира у меня была только одна мысль — наконец-то это закончилось, какая-то опустошённость, радости не было никакой. По крайней мере, я намного сильнее радуюсь, когда выигрываю СНГ на 180 макс. Было ощущение нереальности всего происходящего. Я много читал о случайных заносах микролимитчиков, которые потом сливали в кэш на высоких лимитах, и у меня не было ни тени сомнения заблокировать игры на высоких лимитах. Я прекрасно осознаю, что мне невероятно сильно повезло, и мой скилл очень и очень слаб по сравнению с регулярами высоких и средних лимитов.
— На каких лимитах ты играл до победы ME, и каков был максимальный твой выигрыш?
— Одно время я играл 6 макс по 6,5 доллара, стабильный РОИ был 11%, и 4,4 на 180 макс, где у меня РОИ был около 80%. Тогда меня очень сильно подкосил Интернет, были постоянные проблемы со связью, разрывы и так далее. После одного случая, когда я зарегистрировал 40 турниров ДОНов по 5 долларов, связь упала ровно на 45 минуте, и я потерял треть банкролла. После этого у меня случился психологический надлом, я практически перестал развиваться как игрок. Ушел играть трёшки и единички. Даже когда был банкролл на шестерки и выше. Саму ситуацию, с совершенно глупой потерей 6000 рублей, не хотелось пережить снова. Поэтому-то я играю трешки и единички. Я прекрасно осознаю цену деньгам. К сожалению, я тогда не знал, что PokerStars могут в случае дисконнекта вернуть деньги.
— Продавал ли ты доли на Главное событие WCOOP-2012?
— Меня очень расстраивала мысль — вылететь из МЕ без призов. И где-то на 10 уровне я выставил продажу на трех форумах, была уже ночь, и многие из потенциальных беккеров уже спали. Для того, чтобы тема была постоянно в тренде, я писал какой у меня стек (когда увеличивал), оставшееся количество игроков и средний стек. Кажется, первая покупка была через час. В общем итоге я продал 35%. После этого я играл совершенно спокойно. Чем меньше оставалась участников, тем больше рос мой стек, тем активнее у меня покупали доли. То есть, если бы вылетел из МЕ, у меня оставалось бы около $ 1800.
— Ты очень расчётливый человек, ты знал, что нужно делать дальше, чтобы играть спокойно. На твой взгляд, именно это и помогло тебе победить?
— Сложно сказать… Возможно, мой первый турнир на 180 макс по 4 доллара, который я примерно также выиграл, когда весь турнир шел в хвосте участников. То есть, у меня был уже примерный опыт, и я его использовал. Повторюсь, у меня было мало сравнений и олл-инов. В основном игра шла без шоудауна.
— Сколько времени ты играешь в покер и как познакомился с PokerStars?
— Года 4 играю, узнал из показа покерного турнира по "7ТВ", там я увидел надпись PokerStars.com и зарегистрировался.
— Марат, как воспользуешься своим заслуженным выигрышем? И поедешь ли ты на Багамы на особую церемонию награждения?
— Пока не решил, как воспользуюсь выигрышем. На Багамы поеду.
— Что ты можешь пожелать игрокам в покер, которые также мечтают выиграть титул чемпиона мира по онлайн-покеру?
— Рискуйте, но только соблюдая банкролл-менеджмент.
— Спасибо за откровенное интервью, желаю тебе успехов и ждём от тебя ещё крупных побед на покерном Олимпе!!!
Источник PokerStarsBlog.
— Спасибо.