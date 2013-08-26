Супервторник: шах и мат

— Привет, Леонид, поздравляю с победой! Расскажи немного о себе, кто ты откуда, сколько лет, чем занимаешься?
— Спасибо за поздравления! Итак, меня зовут Леонид. Живу я в Хабаровске, мне 36 лет, работаю тренером по шахматам. С покером я познакомился в 2008 году, сначала играл для развлечения, но, спустив стартовый "полтинник", решил изучить теорию, в то время очень помогли книги Харрингтона.
— Как ты начал играть на PokerStars?
— На PokerStars играю с 2009 года. С 2010 года начал стабильно играть в плюс.
— Какие лимиты и разновидности игры предпочитаешь — кэш, турниры?
Леонид LStrelec Семенюк
— Я предпочитаю МТТ турниры, играю практически все лимиты.
— Оффлайн или онлайн? Что для тебя предпочтительнее?
— В связи с запретом живого покера в оффлайне практика игры у меня небольшая. Пару раз ездил в Киев на RPS и RPT. Было довольно интересно, опыт игры получил, но особых успехов в турнирах не добился.
— Стал ли этот занос крупнейшим в твоей покерной карьере?
— Данный занос является крупнейшим моим успехом, хотя опыт игры в сильных турнирах у меня уже был, в "Sunday 500" я занимал третье место.
— Каким образом ты отобрался на SuperTuesday — внёс бай-ин или прошёл сателлиты?
— На этот турнир я прошёл через сателлит.
— Как для тебя складывался турнир поначалу, были ли какие-то критические ситуации, когда ты стоял на грани вылета?
— Поначалу турнир складывался довольно легко, мне удалось наколотить стек и не попадать в сложные ситуации. Однако ближе к бабблу стек начал таять, и когда уже начались призы, мои К-К не устояли против А-К оппонента, и у меня осталось меньше двух М в стеке, но вскоре мне повезло, и я утроился.
Затем выиграл несколько сравнений, понял, что возможен выход на финалку и залил примерно половину стека на блефе, пришлось опять играть аккуратно. В итоге мне всё-таки удалось попасть за финальный стол, хотя и с более чем скромным стеком.
— За финальным столом было несколько сильнейших регуляров. Против кого тебе играть было неудобно, а против кого — комфортно?
— Стол был сильным, играть было непросто. Наибольшие проблемы мне доставлял чиплидер "lechuckpoker". Я особо ничего не выдумывал, играл по карте, выигрывал в сравнениях, когда был сильнее и переезжал, когда был слабее.
— Как планируешь распорядиться выигрышем?
— После такого выигрыша наверно съезжу ещё на какую-нибудь оффлайн-серию.
— Что нужно сделать, чтобы выиграть SuperTuesday на Pokerstars?
— Секретных рецептов победы в SuperTuesday у меня нет, знаю только одно обязательное условие для победы в этом турнире. Чтобы выиграть в SuperTuesday, надо как минимум в нём зарегистрироваться!
Источник PokerStarsBlog.