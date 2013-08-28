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Самые известные теннисисты – игроки в покер
Текст: «Чемпионат»

Пять теннисистов, знающих, что такое трибет

Покер привлекает игроков из всех сфер жизни. Многие известные теннисисты стали достаточно успешны за игровым столом.
28 августа 2013, среда. 23:50. Покер
1. Борис Беккер

Легендарный теннисист сумел стать крайне успешным игроком в покер. Конечно, его достижения за столом не сравнятся с его победами на корте, однако он уже сумел достаточно громко заявить о себе. Пока Беккер принял участие лишь в двух мейн-ивентах серий ЕРТ – в 2011 году он был в Барселоне, а в 2013-м – на ЕРТ в Берлине. Да, его 9 побед в турнирах Большого Шлема звучат куда более убедительно, но по крайней мере, Борис сумел раскрыть ещё один свой талант, помимо неоспоримого мастерства в теннисе. 10-й сезон ЕРТ начинается буквально через неделю, и скорее всего мы ещё увидим легендарного немца за столами покерных турниров в этом году.

Борис Беккер

Борис Беккер


2. Патрик Антониус

Возможно, Антониус не так страшен на корте, как Беккер, но за покерным столом с ним явно не стоит шутить. Финну пришлось отказаться от теннисной карьеры из-за хронической травмы спины, которая преследовала его с самого детства. Однако ему повезло с тем, что он сумел раскрыть свой покерный талант и стал зарабатывать на жизнь игрой. Несмотря на то что Антониус так ещё и не может выиграть свой первый браслет Мировой серии, на его счету уже целых 14 попаданий в призы на сериях WSOP, 7 на сериях WPT и один титул победителя сайд-ивента серии ЕРТ. Самых же главных своих достижений Патрик добился в онлайне, где его можно с уверенностью причислить к числу сильнейших игроков на планете. Также именно ему достался самый большой банк в истории онлайн-покера – в 2009 году в одной из раздач против Виктора Блума Антониус выиграл $ 1 356 946.

3. Рафаэль Надаль

Конечно, попадание Рафы в этот список достаточно спорно, ведь его нельзя назвать профессиональным игроком в покер, однако 27-летний испанец уже не раз доказывал свое желание учиться игре. Вполне вероятно, что он примет участие в грядущем в декабре ЕРТ в Праге. Если Надаль станет настолько же успешным в покере, насколько он успешен в теннисе, то его легко можно будет назвать лучшим игроком в истории. За свою десятилетнюю карьеру на корте Рафа уже заработал 56 миллионов (да-да, миллионов!) долларов. Он побеждал на турнирах в Австралии, Франции и США, а также ему дважды покорялся Уимблдон. Таким образом, Надаля можно смело считать самым выдающимся спортсменом, профессионально занимающимся покером.

4. Патрик де Костер

Как и в случае с Антониусом, профессиональную теннисную карьеру де Костера сломала травма. После того как Патрик понял, что дальше выступать на корте будет невозможно, он начал профессионально заниматься покером. Постепенно он становился всё более и более успешным игроком. Лучшим результатом в его карьере является победа в турнире WPT National Series Marbella Poker Festival с бай-ином в € 1500, которая принесла ему € 150 000. За всю свою профессиональную покерную карьеру де Костер может похвастаться суммой выигрышей в $ 280 000.

5. Гас Хансен

Очень немногие знают, что в детстве Гас Хансен не просто играл в теннис, но и был одним из самых перспективных игроков страны. Постепенно теннис стал для датчанина лишь приятным хобби, а зарабатывать на жизнь он стал покером. В покерном коммьюнити Хансен известен как очень нестандартный игрок, любящий играть на очень крупные суммы, показывая при этом нетипичные розыгрыши. Также очень успешно он выступает и в турнирах – на его счету есть один браслет Мировой серии и три титула победителя этапов серии WPT. К сожалению, все эти победы оттеняются выступлениями Гаса в Интернете, где за всю свою карьеру на Full Tilt Poker он проиграл уже более $ 10,4 миллиона.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 6
Теги
Гас Хансен Патрик Антониус Рафаэль Надаль
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