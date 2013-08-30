Трипс как стартовая рука

Стратегии в ОКП (Открытый китайский покер) только начинают развиваться, но чем больше я играю сам и думаю об игре, тем лучше начинаю понимать какие-то тонкости розыгрыша. Однако при этом я чётко осознаю, что всё ещё нахожусь на базовом уровне, и мне ещё придется пройти очень долгий путь развития.
Многое из нижеописанного, скорее всего, не пройдёт проверку временем, так как развитие игры наверняка изменит как лично моё понимание каких-то вопросов, так и общественное понимание стратегий игры в Открытый китайский покер.
Сегодня бы хотелось поговорить об одной из самых распространённых ошибок при расположении стартовой руки. Если вам сдают трипс, то самым разумным и очевидным решением будет его расположение на нижнем боксе, однако проблемы возникают с тем, как вы используете оставшиеся карты. Например, многие игроки, получив J-J-J-K-2, располагают трипс внизу, короля в середине, а двойку помещают наверх, просто чтобы избавиться от неё.
Вместо этого я советую расположить эту двойку вместе с трипсом внизу, чтобы получить фулл-хаус дро с самого начала игры. Если вам дойдёт валет, то двойка совершенно ничего не испортит, но лишние три аута ещё никому и никогда не мешали. Также вы не забиваете верхний бокс откровенным мусором, что позволит вам попытаться переиграть соперника на более позднем этапе розыгрыша. Таким образом, рука с J-J-J-2 внизу и K в середине потенциально крайне сильна, так как вы можете получить огромное количество роялти и, возможно, собрать фэнтезиленд.
Если у вас есть преимущество позиции, то всегда нужно использовать информацию, которую вы получаете с рук оппонентов. В первую очередь я смотрю на то, заиграна ли где-то моя самая младшая карта, которую я планирую расположить с трипсом. Например, если мне сдали руку 9-9-9-7-4 и я вижу, что ещё две четвёрки уже находятся у оппонента, то в нижний бокс пойдут 9-9-9-7, так как я не хочу сам у себя забирать ауты на фулл-хаус.
Также достаточно стандартным розыгрышем будет и расположение мелких карт внизу, когда в нашей стартовой руке есть лишь пара и нет трёх одномастных карт. Например, при руке J-J-A-K-4 я, скорее всего, отправлю J-J-4 в нижний бокс, туза в середину и короля наверх, и тем самым попытаюсь собрать большое количество очков за роялти. Даже в самом худшем случае я вряд ли проиграю все три бокса, так как я изначально даю себе возможность поймать крупные пары наверху и в середине.
ОКП крайне весёлая и интересная игра. Лично мне процесс её изучения и тестирования стратегий на практике доставляет огромное удовольствие, поэтому я советую вам как можно скорее начать играть вместе с тысячами других игроков.