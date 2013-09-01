Руссо: WCOOP напоминает крупный живой турнир

В 2007 году я заняла 2-е место в Main Event WCOOP, выиграв $ 700 782. С того момента я ещё несколько раз попадала в топ-10 в турнирах WCOOP и SCOOP, благодаря чему нахожусь на 18-й строчке рейтинга наибольшего профита в турнирах WCOOP. Конечно, турниры в онлайне существенно отличаются от живых турниров с большими бай-инами, которые я обычно играю. Тем не менее турниры серии WCOOP, пожалуй, больше всего напоминают крупные живые турниры. Я считаю, что благодаря своему опыту игры в глубоких стеках в оффлайне мне удалось показать такие результаты в Интернете. Я заметила, что в турнирах WCOOP большинство участников играют более тайтово, чем в обычных онлайн-турнирах. Думаю, что это связано с тем, что турниры WCOOP имеют гораздо более глубокую структуру и длятся два дня. Поэтому я считаю, что на турнирах WCOOP гораздо больше постфлоп-игры, а уровень соперников – выше. Наверное, поэтому мне так нравится эта серия.
Кроме того, конечно, не нужно забывать о том, что вы можете выиграть 6-значную сумму! В 2007 году перед главным турниром серии я чувствовала себя очень уверенно, потому что всего за пару дней до этого мне удалось близко подойти к финальному столу другого турнира WCOOP. Именно в тот момент я перерабатывала свою стратегию игры в глубоких стеках в NLHE. Я играю в этом стиле по сей день. Суть заключается в лузово-агрессивной игре на ранних стадиях турнира и переходу к тайтово-агрессивному стилю на поздних стадиях. В преддверии серии WCOOP в том году я играла в более тайтовом стиле, чем обычно, и этот подход не принёс хороших результатов. Вскоре я поняла, что дело не в том, что я играю какие-то раздачи неправильно – проблема заключается в моей общей стратегии. В результате, перед началом серии WCOOP, я решила пересмотреть свою стратегию. Я старалась играть намного более агрессивно, чем привыкла. На самом деле, мне кажется, что я не играла настолько агрессивно с момента победы в турнире с бай-ином $5k на Borgata Open в сентябре. Я поняла, что тот успех не был случайным. Обычно после "доезда" в крупном турнире у меня наступают периоды затишья, когда я отдыхаю и наслаждаюсь своим успехом. На какое-то время у меня пропадает желание играть так же агрессивно, как и раньше, а ведь именно это приводит меня к хорошим результатам. Поэтому, когда началась серия WCOOP в 2007 году, я старалась разыгрывать много банков и в целом играла агрессивно. Я чувствовала, что этот стиль хорошо работает, кроме того, играть было гораздо интереснее и веселее – мне намного больше нравится играть ЛАГом, чем ТАГом. Я переигрывала своих оппонентов, набивала стек, не упуская ни одну + ЕВ ситуацию – иногда из 10 раздач я принимала участие в 7!
Обычно вы стараетесь не перебарщивать с агрессией, потому что оппоненты могут подстроиться и мучить вас постоянными ре-рейзами, чек-рейзами и т.д. Однако структура WCOOP делала игроков более тайтовыми и терпеливыми, и кроме того мне показалось, что в Интернете соперники обращают меньше внимания на имидж соседей по столу, чем в оффлайне. Таким образом, мой стиль практически никто не старался эксплуатировать! Обычно, набив стек на ранних стадиях, вы стараетесь играть более тайтово в поздних стадиях турнира. Несмотря на то, что в середине турнира я немного сбавила агрессию, все же я играла больше рук, чем всегда. В конце концов, после 4 часов игры мне пришлось перейти к тайтовому стилю, но когда я участвовала в раздаче, то боролась до конца.
На поздней стадии произошла интересная раздача, в которой я выбросила АК на префлопе. Я сделала рейз, шортстек передо мной пошел в олл-ин, и игрок с большим стеком сделал колд-колл. Мне пришлось выбросить карты в пас, потому что я не хотела рисковать 30% стека в такой сомнительной ситуации. Оказалось, что я сделала правильный фолд – у соперников оказались КК и QQ.
В последней раздаче турнира я заколлировала мини-рейз моего соперника с 6с3с — немного лузово, но в целом нормально. Флоп вышел Ts3d6h, дав мне две пары. Я – чек, оппонент сделал ставку, я просто заколлировала, планируя сделать чек-рейз на терне. Терн — 7s, я чекнула, как и планировала. Мой оппонент чекнул следом, этого я не ожидала. На ривере вышел Js, закрыв возможный бекдор-флеш. Я сделала ставку, и мой противник пошел в олл-ин. Я заколлировала, потому что его диапазон был слишком широким, чтобы выбросить такую сильную руку в хедз-апе, как 2 пары. Он ведь легко мог блефовать, правильно? К сожалению, он показал 9s2s — бекдор флеш. Я долго думала об этой раздаче. Наверное, стоило задуматься, почему он сделал чек на терне. Скорее всего, он мог это сделать, поймав совпадение или получив какое-то дро. В общем, сейчас мне кажется, что это плохой колл. В своё оправдание могу сказать, что турнир шёл на протяжении 24 часов, так что я уже не могла показывать свой лучший покер. К счастью, многие турниры из грядущей серии WCOOP являются 2-дневными, поэтому подобного сценария удастся избежать. Не очень хочется снова сидеть за компьютером по 24 с лишним часа!