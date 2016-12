Я знаю, что вы сделали прошлым летом

Бан Феруэлла

Профессионалы покера хорошо знакомы с Владимиром, который являлся завсегдатаем дорогих кэш-игр в обеих столицах. Его наигрыш в онлайн-покере впечатляет, и профит уже давно перешагнул за семизначную сумму. После своего триумфального шествия в 2010-м Владимир затаился в офлайне. И вот 28 июня 2013 года последовал взрыв. Самое дорогое в покере звание чемпиона Мировой серии и золотой браслет нашли своего героя.Владимир выиграл турнир № 46 — $ 3000 пот лимит омаха хай/лоу. В турнире было зарегистрировано 435 игроков.Формирование новой ноябрьской девятки — событие предсказуемое, но от этого не менее знаменательное. 6352 игрока взяли старт в Главном событии Мировой серии покера 2013 года, являющемся самым престижным турниром в покере и неофициальным чемпионатом мира по безлимитному холдему. 648 участников оказались в призовой зоне, а девять лучших в ноябре разыграют звание чемпиона мира. В понедельник, 4 ноября, финалисты вернутся в город, который в этом году уже стал их счастливой звездой. За финальным столом WSOP в казино RIO будет разыгран золотой браслет ME и львиная доля призового фонда, который в этом году чуть не дотянул до отметки в 60 миллионов — $ 59 708 800.1. Сильван Лусли (Франция) — 19 600 000 фишек2. Мишель Бруммелхуис (Нидерланды) — 11 275 0003. Марк Ньюхаус (США) — 7 350 0004. Райан Райсс (США) — 25 875 0005. Амир Лехавот (Израиль) — 29 700 0006. Марк Маклогхлин (Канада) — 26 525 0007. Джей Си Тран (США) — 38 000 0008. Дэвид Бенефилд (США) — 6 375 0009. Джей Фарбер (США) — 25 975 000Один из сильнейших игроков в лимитный холдем во всём мире, один из самых неоднозначных российских хайроллеров, чья личность и по сей день остаётся неизвестной, был забанен на PokerStars примерно неделю назад.Речь идёт о Feruell, и бан был выдан пожизненно. Оказывается, Jama-dharma не раз нарушал, казалось бы, довольно пустяковое правило: пропускал блайнды, выходя в сит-аут. PokerStars предупреждал россиянина несколько раз.Большой блайнд на лимитах игроков такого уровня может достигать $ 2000. Видимо, в долгосрочной перспективе такой приём экономит существенную сумму денег.В Лас-Вегасе прошла премьера, вероятно, лучшего фильма об истории онлайн-покера. Документальная лента Bet Raise Fold (BRF) является авторским произведением создателей короткометражных фильмов From Busto to Robusto, шоу 2 Month 2 Millions и мультсериала The Micros – Джея Розенкранца и его творческих партнёров Райана Фирпо и Тэйлора Кэби.После плодотворного допремьерного периода, в который Bet Raise Fold очень активно накручивал зрительский интерес и крепко рекламировался его создателями, небольшой зрительный зал казино Palms собрал всех желающих лицезреть 100-минутную документальную бомбу об интернет-покере. Судя по отзывам в "Твиттере", фильм оказался действительно хорошим.World Poker Tour только что объявил о новой серии ивентов для суперхайроллеров под названием Alpha8. Ивенты Alpha8, бай-ины в которые начинаются со $ 100 000, будут проходить по всему миру. Роль ведущей в этих ивентах досталась Линн Джилмартин. Первый турнир прошёл 26 августа на Seminole Hard Rock Poker Open.Многие профессиональные игроки положительно отозвались о новой серии, а вот Майк 'Timex' МакДональд написал в "Твиттере": "$ 3500 рейка за супертурбо. Наслаждайтесь Alpha8, парни".