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175 лет назад 2016
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Виталий Лункин
Фото: pokerstarsblog.com
Текст: «Чемпионат»

Август 13-го

Как август сказался на положении игроков в отечественном рейтинге PokerRank – в нашем обзоре.
6 сентября 2013, пятница. 17:00. Покер
Последний летний месяц порадовал любителей покера этапами RPT, WPT и стартовавшим под конец августа Европейским покерным туром. Как выступили игроки с Украины, из Белоруссии и России и как их результаты отразились на позициях в отечественном рейтинге PokerRank.ru – в нашем обзоре.

Russian Poker Tour Одесса

После большого перерыва очередной этап серии прошёл в Одессе. В рейтинг PokerRank.ru попали три главных турнира серии: Main Event, Grand Event и King of Holdem.

В Главном событии за € 1700 организаторы зафиксировали 122 регистрации, призовой фонд турнира составил € 189 100. В призовую зону попали 15 лучших игроков. Победителем турнира стал россиянин Илья Рябцев, он получил € 50 000 призовых. Для PokerRank.ru это новое имя, но после этого результата в рейтинге за 2013 год он сразу занял 36-е место. Вторым финишировал украинец Олег Ивочкин, сумма его призовых достигла € 35 000.

WPT Кипр

В Главном событии организаторы зафиксировали 262 регистрации, призовой фонд достиг $ 965 740. Призовая зона включила 27 мест, по итогам турнира 9 россиян прошли в призы. На 9-м месте турнир завершил Александр Лахов ($ 23 125). Пятое место осталось за Сергеем Рыбаченко ($ 56 600). На третьей позиции завершил турнир Андрей Никонов, его призовые — $ 103 700. Главный результат всего этапа WPT на Кипре показал Алексей Рыбин, который стал победителем Главного события. Его призовые составили $ 258 000. После этого результата он переместился на 9-е место в рейтинге PokerRank.ru за 2013 год и на 13-е место в рейтинге за последние 52 недели. В рейтинге по сумме
Алексей Рыбин — чемпион WPT

Алексей Рыбин — чемпион WPT

призовых за текущий год он поднялся на 5-е место ($ 299 472).

ЕПТ Барселона

Август успел захватить и несколько первых дней Барселонского этапа ЕПТ. В последний летний день Виталий Лункин завоевал золото суперхайроллеров.

Призовые Виталия составили € 771 300. Это самые крупные призовые августа. В турнире набралась 51 регистрация, призовой фонд составил € 2 448 765. Виталий переместился на 3-ю строчку рейтинга PokerRank.ru за 2013 год и на 6-е место в рейтинге за последние 52 недели.

Топ-5 игроков по сумме призовых за 2013 год:
1. Трояновский Владимир — $ 1 274 439
2. Лункин Виталий – $ 1 195 664
3. Шатилов Андрей — $ 528 692
4. Щемелев Владимир — $ 310 217
5. Рыбин Алексей – $ 299 472.

В августе прошли ещё три турнира серии ЕПТ. В Estrellas Main Event за € 1 100 был установлен рекорд по количеству участников для живых турниров под эгидой PokerStars, это 1798 регистраций. Призовой фонд составил € 1 743 090. В шаге от финального стола остановили Игоря Ярошевского, у него 9-е место и € 22 160 призовых. Лидер сезона по версии PokerRank.ru Константин Пучков занял в этом турнире 55-е место (€ 4780). Также до призов добрался неутомимый в этом сезоне Александр Лахов, он 91-й (€ 3245). Всего в призовые топ-257 попал 21 игрок из России, Белоруссии и с Украины.

В турнире Estrellas High Roller за € 2000 россияне смогли пройти за финальный стол. Нашу страну представил Андрей Шапорин, он занял 5-е место (€ 49 200). В турнире зафиксирована 521 регистрация, призовой фонд составил € 934 935.

Все остальные турниры серии прошли в сентябре и в наш обзор не попали.

Теперь посмотрим, как результаты августа отразились на топ-10 рейтингов PokerRank.ru.

Лидер рейтинга за 2013 год не изменился, им по-прежнему является Константин Пучков. На третью позицию переместился Виталий Лункин (+19 позиций). Андрей Шатилов добавил одну позицию, и теперь он 3-й. Макс Лыков и Юрий Гулый потеряли по две позиции по сравнению с июлем, теперь они занимают соответственно 5-е и 6-е места. Александр Лахов поднялся на 7-е место (+3 позиции). Сергей Рыбаченко добрался до топ-10, у него +11 позиций и 8-е место по итогам 8 месяцев 2013 года. Самый большой рывок в топ рейтинга за последний месяц лета совершил Алексей Рыбин, который взлетел сразу на 112 позиций и приземлился на 9-й строчке. Замыкает топ-10 Владимир Щемелев (-4 позиции).

Покинули топ-10: Вячеслав Ортынский (11-й), Кирилл Родионов (13-й) и Роман Коренев (15-й).

Топ-10 лидеров рейтинга PokerRank за 2013 год:
1. Пучков Константин (Россия) – 1 459
2. Трояновский Владимир (Россия) – 1 341
3. Лункин Виталий (Россия) – 1 251
4. Шатилов Андрей (Россия) – 1 054
5. Лыков Максим (Россия) – 1 038
6. Гулый Юрий (Россия) – 1 023
7. Лахов Александр (Россия) – 960
8. Рыбаченко Сергей (Россия) – 928
9. Рыбин Алексей (Россия) – 914
10. Щемелев Владимир (Россия) — 884.

В топ-10 рейтинга PokerRank.ru за последние 52 недели произошли следующие изменения: Владимир Трояновский поднялся на 3 позиции и теперь третий. Карен Саркисян — +1 позиция и 4-е место. Сергей Баранов — +2 позиции и 5-е место. Виталий Лункин занял 6-е место, у него +38 позиций. Алексей Билокур — -5 позиций и седьмое место. На 8-й строчке расположился Андрей Шатилов, +2 позиции. Макс Лыков девятый, +3 позиции. Замыкает топ-10 Юрий Гулый (-1 позиция).

Покинули рейтинг Николай Побаль (301) и Дмитрий Гришин (29).

Топ-10 лидеров рейтинга PokerRank за 52 недели:
1. Пучков Константин (Россия) – 1 886
2. Лахов Александр (Россия) – 1 858
3. Трояновский Владимир (Россия) – 1 528
4. Саркисян Карен (Россия) – 1 450
5. Баранов Сергей (Украина) – 1 372
6. Лункин Виталий (Россия) – 1 251
7. Билокур Алексей (Россия) – 1 206
8. Шатилов Андрей (Россия) – 1 106
9. Лыков Максим (Россия) – 1 038
10. Гулый Юрий (Россия) – 1 023.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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EPT WPT Виталий Лункин Константин Пучков Максим Рыбин
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