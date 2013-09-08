WCOOP: заноси

Вы можете выиграть какой-то покерный турнир. Вы можете даже затащить Main Event в крупном офлайн-фестивале. Но всего один раз в году у вас есть шанс завоевать титул чемпиона мира по онлайн-покеру. И это время пришло.
PokerStars чемпионат мира по онлайн-покеру — 2013 стартует уже сегодня с гарантией в $ 40 000 000 в течение 66 турниров, включая Main Event с гарантией $ 8 000 000 и как минимум $ 1 250 000 за первое место.
В первый день турнира, в воскресенье, будут сыграны три турнира, которые в общей сложности соберут гарантию в $ 3 000 000, в том числе и турнир № 1 — $ 109 безлимитный холдем — один из самых демократичных бай-инов чемпионата.
Вы хотите знать больше? Мы готовы рассказать вам о всем более подробно. Вот ссылки, которые вам понадобятся для того, чтобы быть в курсе происходящего на WCOOP:
Расписание WCOOP
Лидерборд WCOOP
Статистика WCOOP
Если вы считаете, что можете стать чемпионом мира в какой-то другой области, не в покере, то присылайте своё фото или короткое видео на эту тему — и Team PokerStars Pro наградят вас билетом $ 530 на WCOOP.
Многие из членов команды PS Pro активно используют Instagram, и они обязательно увидят ваши фото или видео, если вы подойдёте к заданию с фантазией и юмором. Стать лучшим в бейсболе, скалолазании, выдувании мыльных пузырей, фигурном разрезании дыни, оригинальных танцах — не суть важно в чём. Просто поместите своё фото в Instagram, подтверждающее ваше умение, используйте хэштэг #starsworldchamp. Члены команды PS Pro оценят все ваши работы и выберут самую достойную. Победитель получит билет $ 530 WCOOP, второй призёр — билет $ 215 WCOOP.
Условия и положения конкурса можно найти ЗДЕСЬ.
Ближайшие три недели пройдут для всех нас под знаком WCOOP. И пусть они станут для вас самыми удачными в вашей покерной карьере! Заноси!