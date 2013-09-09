5 веских причин сорваться в Киев на 3 дня

Компании, ставшие во главе проекта — Merit Poker, Lebanese Poker Tour, "Cash Villi Poker Club” и Poker Club Management, — обещают не только собрать уникальное по составу поле на киевском Крещатике, но и создать совершенно новый продукт на рынке турнирного покера.
Судя по заявке, у них это получится.
Серия стартовала в пятницу, 6 сентября. К настоящему моменту завершились 3 турнира. Первым в своём роде чемпионом EAPT стал украинец Андрей Любовецкий, преодолевший на своём пути 97 соперников. Победа в турнире по БЛ холдему 6-макс фризаут с бай-ином $ 300 принесла Андрею $ 7930. В микс-турнире по БЛ холдему/ПЛО с бай-ином $ 100 победу одержал россиянин Сергей Зубков, его призовые — $ 3700. И, наконец, третий титул чемпиона завоевал россиянин Денис Алешкин. Ему покорился турнир по БЛ холдему баунти по $ 200, собравший за столами 77 участников. Призовые за первое место — $ 3986.
Кроме того, завершились стартовые дни турнира Merit Poker Cup при двух входных днях, плавной структуре, гарантии $ 100 000 и невысоким бай-ином — $ 600. Регистрация по-прежнему открыта, но сумма фактического призового фонда уже превысила гарантию в полтора раза.
Пять причин сорваться в Киев на три дня.
1. Хороший турнир с гарантией $ 250 000
Ровно через три дня, в четверг, 12 сентября, в "Крещатике" начинается Главный турнир дебютной остановки EAPT. Бай-ин $ 2000 и гарантия $ 250 000. Начальный стек — 25 000 фишек, два входных дня, уровни по 60-75 минут.
2. Ночная жизнь
Участники киевского чемпионата испытают на себе все радости дебютной остановки серии. Организаторы готовят для гостей насыщенную развлекательную программу. Чего стоит только турнир по боулингу и многообещающая приват-вечеринка в секретном месте.
Да и Киевский клубы вряд ли оставят равнодушными даже искушенных москвичей.
3. Слабое поле
Судя по статистике завершившихся к этому моменту сайд-ивентов EAPT, большой процент поля главного турнира составят ливанцы и турки, которые, как точно подметили в зале, большая радость для всех остальных игроков.
4. Играй как...
Организаторы EAPT заверяют, что к началу главного турнира в Киев подтянутся покерные звёзды мировой величины. Их имена пока сохраняют в тайне, однако тесное сотрудничество с WPT наталкивает на мысли…
5. Хорошая погода
В то время как московские барышни уже кутаются в свитера и шарфы из-за столичного ненастья, в Киеве стоит прекрасная погода. А это значит, что счёт времени, отведенного на откровенные наряды и открытые ноги, пошёл на часы. Спешите!
Расписание фестиваля с 10 по 15 сентября