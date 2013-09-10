Топ-5 фильмов о покере

Крупнейшие казино мира, немыслимые призовые фонды, невероятные взлёты и падения после одного движения руки или падения карты на зелёное сукно. Всё это покер и… неплохие составляющие для популярного фильма. Как раз одним из таковых обещает стать недавно увидевшая свет лента Bet Rais Fold — даже в названии данной работы чувствуется сумасшедшая покерная динамика. Картина практически полностью посвящена истории онлайн-покера, начиная со знаменитого "феномена Манимейкера" до наших дней на примере реальных игроков из Интернета. Своего рода экспертами в фильме выступили Ванесса Селбст, Том Дван и Дэниэль Негриану. Пока документалка доступна только на английском языке, но наша редакция не дремлет и предлагает вам, чтобы даром не терять времени в ожидании перевода, ознакомиться с другими интересными киноработами покерной тематики. Итак, вашему вниманию предлагается пять самых интересных фильмов о покере по версии редакции "Чемпионат.com".
1. "Хайроллер" (Highroller), 2003
История одного из самых неординарных и талантливых игроков за всю историю карточных игр Стю Ангера в исполнении блестящего актера Майкла Империоли. В этом фильме особый акцент сделан на судьбе знаменитого покериста, его связи с мафией, проблемы с наркотиками и буквально интимные отношения с картами, цифрами и фишками. Его история одновременно вдохновляет на игру и предостерегает от тех ужасов, которые творятся в жизни гения, выигравшего все главные турниры серии WSOP, в которых он только принимал участие. От молодого наглого паренька до полутрупа, измученного наркотической зависимостью. Так что если у вас в планах имеется пункт "стать покерной звездой", лучше посмотрите этот фильм, дабы не повторить вполне реальных ошибок вполне реального человека. Да и на игру Империоли (победа и четыре номинации на премию "Эмми") посмотреть стоит.
2. "Шулера" (Rounders), 1998
Пожалуй, один из самых известных в мире фильмов о покере. Что не удивительно с таким-то актерским составом: Мэт Деймон, Эдвард Нортон и Джон Малкович. Сюжет фильма довольно простой, но при этом смотрится вполне живо. Молодой студент (Деймон), фанатеющий от покера, проигрывает кучу денег криминальному авторитету (Малкович), после чего даёт себе обещание больше не играть, но затем его друг детства (Нортон) выходит из тюрьмы, моментально вляпывается в новые проблемы и таки уговаривает главного героя вновь сесть за игровой стол, дабы поправить финансовое положение обоих. Естественно, все заканчивается финальной схваткой героя и криминального авторитета, которая особенно интересна тем, кто любит разгадывать различные покерные "тэлсы". В качестве своеобразного бонуса в фильме даже появляется Джонни Чен, находившийся в то время на пике своей популярности. Также герой Деймона разговаривает цитатами из знаменитой книги Дойла Брансона "Суперсистема".
3. "Штука" (The Grand), 2007
Если "Шулера" — это один из самых известных фильмов о покере, то "Штука" однозначно один из самых смешных. Псевдодокументальная картина о крупном покерном турнире со всеми его составляющими. Большое казино, большие деньги и большое количество участников – ну чем не мейн-эвент WSOP? Даже сам фильм отчасти стилизован под телетрансляцию данного турнира. Только вот градус серьёзности совершенно разный. Искру вносят харизматичные персонажи фильма — они же участники покерного турнира. Они в этой картине прямо как на подбор: и новичок, не знающий, кто такой Дойл Брансон, хотя они сидят за одним столом, и классический покерный раздолбай, фанат глупых нарядов, и покерный гений, до сих пор живущий с матерью, и странный немец, вызывающий во всех чувство страха одним своим необычным видом. Ведь всех этих занятных персонажей вполне можно встретить на любом крупном покерном событии. Украшением фильма выступили также его актеры, в числе которых неповторимый Вуди Харельсон и вечно молодой Деннис Фарина. Минутные роли также получили Дэниэль Негреану и Фил Хельмут.
4. "Роковая восьмёрка" (Sydney), 1996
Следующий фильм в нашем списке немного отличается от предыдущих. Покер в нём выступает как завязка к действию, а не центральный элемент. Поэтому он должен понравиться даже тем, кто увлекается картами не фанатично. Однако покер там всё равно присутствует. Фильм начинается с того, что уже немолодой игрок подбирает на заправке проигравшегося "в ноль" паренька и берётся научить его всем хитростям азартных игр. Они вместе выкачивают деньги из казино и, казалось бы, всё идет неплохо, пока молодой человек не влюбляется в официантку, подрабатывающую проституткой. Очень сильная драма, построенная на проблемах взаимоотношений простых людей с довольно бытовыми проблемами. Помимо сюжета картина интересна и актёрским составом, в который вошли такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу и Сэмуль Л. Джексон. Режиссёр фильма Пол Томас Андерсон как следует постарался, чтобы его дебютное творение не осталось незамеченным и было интересно как для поклонников азартных игр, так и просто для любителей хорошего кино.
5. "Великий Шу" (Wielki Szu), 1983
Единственная в нашем списке лента, отснятая за пределами США. Если конкретно, то речь идёт о Польше. Эта страна никогда особо не славилась мастерами покерного дела, но вот кино снимать в ней умели всегда. На любые темы. Особенно на темы, связанные с криминальным миром. В этом же фильме всё криминальное связано с уже немолодым шулером по прозвищу Великий Шу, который совсем недавно вышел из тюрьмы и только собирался начать спокойную жизнь обычного гражданина. Но все мы знаем, что страсть по азартным играм так просто не проходит. В поисках тихого местечка главный герой по приглашению таксиста оказывается в самом центре подпольного казино. Опытный мастер вроде не может ошибиться, но всё равно что-то идёт не так, как он задумывал. Картина очень интересна уклонами в психологию, ведь мы можем вместе с участниками фильма оценить действия Великого Шу, понять его и осудить или же простить. С актерской стороны претензий возникнуть не должно, ибо главную роль играет один из самых известных польских актеров Ян Новицкий.