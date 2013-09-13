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Лив Боэри
Фото: jokerteam.ru
Текст: «Чемпионат»

Горная девушка Лив

Лив Бори: это лучшее лето в моей жизни, полное приключений и вечеринок
13 сентября 2013, пятница. 23:00. Покер
В этом году Мировая серия покера была просто восхитительной. Несмотря на то что в покере мне ничего не удалось достичь, это лучшее лето в моей жизни, полное приключений и вечеринок. Благодаря йоге и занятиями альпинизмом в каньоне Красная Скала я набрала прекрасную форму. После WSOP я отправилась в поход на гору Сьерра-Невада. Предполагалось, что последует вся группа, но многие отказались в последний момент, так что пошли только мы с другом.

Мы купили спальные мешки и пару туристических ковриков, даже не стали беспокоиться насчет палатки. Путешествие началось в мой день рождения. Мы проехали через Долину Смерти, останавливаясь время от времени, чтобы прогуляться. Наклон горы был порядка 120 градусов. Мы выбрали грязную дорогу, ведущую к вершине горы. Казалось, что она узковата даже для того, чтобы идти, но когда мы добрались до вершины, то уткнулись в фургон. Там была группа приблизительно из восьми человек, которая каким-то чудом умудрилась подняться сюда на фургоне.

"Вы не знаете, где заправка?" — спросил один из них.

Хм, заправка была приблизительно в сорока милях. И уж точно не в конце узкой извилистой дороги, что постоянно поднимается всё выше и выше.

"Мы надеялись пересечь гору этим путем!"

У них не было карты, и мобильный телефон тут, конечно же, не ловил. Прежде чем вернуться в машину и попытаться вызвать рейнджера, мы дали им свежей воды. Мы спустились в долину и нашли платный телефон, но связаться с рейнджером не удалось. Оставалось только позвонить 911 и сказать им местоположение той группы, что мы и сделали. Не очень хотелось прибегать к столь крайней мере, но они могли оказаться в большой опасности, застряв там в таких экстремальных условиях.

На следующий день мы продолжили путешествие. Заехали так высоко, насколько было возможно, остановились лишь для ночевки на маленьком клочке земли на высоте 9000 футов. Мы даже не нашли подходящего кемпинга: просто достали спальные мешки и улеглись под усыпанным звёздами небом. На следующее утро встали в семь и проделали оставшийся путь до вершины пешком. Во время подъёма у меня сильно обгорела задняя сторона ног и правый локоть. Единственным человеком, которого мы встретили по дороге, был мужчина в возрасте, путешествующий в одиночестве. Мы сказали, что направляемся в Йосемитский национальный парк, и спросили, какие из холмов он мог бы посоветовать. Он сказал, что нам следует остановиться в месте под названием "Столбы Дьявола" и отправиться к "Радужным Водопадам". Мы последовали его совету, и поездка получилась просто замечательной. Водопад оказался грандиозным, и мы тут же прыгнули в воду. Когда вода падает с высоты сто футов, ощущения просто незабываемые. Невозможно даже близко подойти. Влажность воздуха создавала ощущение, будто я дышала под водой. Было просто невероятно!
Эту ночь мы вновь спали под звёздами в окружении дикой природы.

Теперь открывать для себя новые горы – моё любимое занятие. Я стараюсь ходить в походы, заниматься альпинизмом и выезжать на природу всякий раз, как представляется такая возможность. Но все развлечения рано или поздно заканчиваются, и теперь пришло время вернуться домой в Лондон, чтобы немного пожить в своей квартире, перед тем как продолжить выступление на EPT.

Мой друг Крис Мурман и его девушка Кэтти провели время со мной. Я решила устроить небольшую вечеринку, и Мурман мне здорово помог с мебелью. Впрочем, он всегда готов прийти на выручку.

Ах, этот диван! Он состоит из множества частей, и казалось, собирать его придётся вечность, но Крис кое-как справился. Его девушка оказалась великолепным поваром: я ума не приложу, как приготовить то, что она сумела. Вот что произойдёт с вами, если вы окажетесь у меня в гостях, – я заставлю вас работать!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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