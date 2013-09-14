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175 лет назад 2016
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Что препятствует корейцам стать лучшими?
Фото: pokerstarsblog.ru
Текст: Илья Зеленый

Почему в онлайн-покере нет корейцев?

В Южной Корее детей сажают за компьютер ещё в детском саду. В подростковом возрасте юные корейцы меняют спортзал на Starcraft II.
14 сентября 2013, суббота. 22:00. Покер
Слышали выражение "корейский рандом"? Эта старенькая фраза пришла из не менее старых корейских онлайн-ММОРПГ (например, Ragnarok Online) и означает непознаваемость, хаотичность и хардкорность вариативности этих игр.

Если какой-либо предмет выпадает с вероятностью 0,001%, это может произойти сегодня, а может и через пару лет. А ведь это далеко не предел изощрённости корейских разработчиков.

Идеальная киберсреда

Корейцев учат обращаться с информацией в совсем юном возрасте. В каждом доме есть высокоскоростной интернет и определенный игровой опыт.

В Корее широко практикуется (среди молодежи тоже) игра в го, корейский шахматы, карточные игры Hwatu. Параллельно с этим в Южной Корее работает огромная игровая индустрия – около 80% выпускаемых многопользовательских и других игр сделаны в Корее.

Причем корейские игры всегда отличались обильной хардкорностью и любовью к гриндфесту – когда игрок повторяет простые действия на протяжении долгих часов (убивает мобов, к примеру).

В той же Lineage II на достижение максимального уровня требовались месяцы, в Ragnarok Online – иногда год и более. Для корейцев это было и есть нормально.

Большое значение в игровой культуре Кореи имеют Starcraft и Starcraft II. Стратегии в реальном времени прижились в этой хардкорной стране сразу. Чемпион Кореи по Starcraft II автоматически считается чемпионом мира. Если описывается какой-либо сильный западный игрок, обязательно уточняется, завоевал ли он свои титулы в корейских чемпионатах или же "отсиживался" в софткорных европейских турнирах.

APM 800, или корейский мультитейблинг

В стратегиях в реальном времени есть показатель под названием Actions per minute (APM) – количество полезных действий, выполненных игроком в минуту. Это не просто клики мышкой, а, к примеру, приказ юниту передвинуться в определенную зону или постройка нового здания.

Показатель APM у новичков обычно не превышает 50, у хороших игроков – 75, опытные игроки достигают 150 APM, профессиональные игроки – 200, корейские профессиональные игроки – 300-400.

Тут стоит заметить, что в большинстве случаев к APM относят многие повторяющиеся действия, поэтому показатели корейских игроков могут быть завышены. Впрочем, восхищаться тут можно просто скоростью и точностью действий.

К тому же и это далеко не рекордные показатели. Киберспортсмен Парк Сунг-Джун однажды добился 818 APM!

Представьте, насколько быстро работает мозг у таких игроков, и сколько столов они могли бы играть в покере. В одном из интервью об этом рассуждал Бертран "ElkY" Гроспелье (бывший профессиональный игрок в Starcraft), сам живший в Южной Корее. Он, кстати, показывает 200 APM и считает, что принимает любые решения невероятно быстро.

Куда делись все корейцы?

И тут возникает вопрос: если в Южной Корее все так прекрасно, если там настолько сильная киберарена и настолько перспективные игроки, почему же их нет в онлайн-покере?

Без всяких шуток и преувеличений: если бы корейские игроки хлынули разом в онлайн-покер, они бы захватили его без всякого сопротивления. Причина, почему этого не происходит, многогранна.

Во-первых, в Корее запрещены азартные онлайн-игры. В стране есть казино, но играть в них могут исключительно туристы.

Во-вторых, если среднестатистический корейский подросток тратит годы на онлайн-игры (традиционные), ему очень трудно переключиться на покер. Ведь все его друзья и знакомые тоже далеки от этой карточной игры.

В-третьих, корейцы в покере все-таки есть. Вероятно, самым ярким примером является Стив "MuGGyLiCiOuS" Санг. Только за свою оффлайн-карьеру он заработал $ 4,6 млн. На WSOP 2013 ему покорился хайроллерский 6-макс турнир по БЛ Холдему ($ 1 205 324).

Чистых корейских МТТ-игроков действительно мало. На PocketFives можно выделить разве что господина jjyykk, выигравшего в сети $ 2 млн. Он базируется в Сеуле. Остальные корейцы совсем незаметны.

В какой-то степени остальному миру повезло, что столь мощная покерная держава пока дремлет. Рекорды таких гриндеров, как Рэнди "nanonoko" Лью, были бы побиты за считанные дни.

Быть может, время Кореи ещё придёт.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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