Почему в онлайн-покере нет корейцев?

Слышали выражение ""? Эта старенькая фраза пришла из не менее старых корейских онлайн-ММОРПГ (например,) и означает непознаваемость, хаотичность и хардкорность вариативности этих игр.Если какой-либо предмет выпадает с вероятностью 0,001%, это может произойти сегодня, а может и через пару лет. А ведь это далеко не предел изощрённости корейских разработчиков.Корейцев учат обращаться с информацией в совсем юном возрасте. В каждом доме есть высокоскоростной интернет и определенный игровой опыт.В Корее широко практикуется (среди молодежи тоже) игра в го, корейский шахматы, карточные игры. Параллельно с этим в Южной Корее работает огромная игровая индустрия – около 80% выпускаемых многопользовательских и других игр сделаны в Корее.Причем корейские игры всегда отличались обильной хардкорностью и любовью к гриндфесту – когда игрок повторяет простые действия на протяжении долгих часов (убивает мобов, к примеру).В той жена достижение максимального уровня требовались месяцы, в Ragnarok Online – иногда год и более. Для корейцев это было и есть нормально.Большое значение в игровой культуре Кореи имеют. Стратегии в реальном времени прижились в этой хардкорной стране сразу. Чемпион Кореи по Starcraft II автоматически считается чемпионом мира. Если описывается какой-либо сильный западный игрок, обязательно уточняется, завоевал ли он свои титулы в корейских чемпионатах или же "отсиживался" в софткорных европейских турнирах.В стратегиях в реальном времени есть показатель под названием– количество полезных действий, выполненных игроком в минуту. Это не просто клики мышкой, а, к примеру, приказ юниту передвинуться в определенную зону или постройка нового здания.Показатель APM у новичков обычно не превышает 50, у хороших игроков – 75, опытные игроки достигают 150 APM, профессиональные игроки – 200, корейские профессиональные игроки – 300-400.Тут стоит заметить, что в большинстве случаев к APM относят многие повторяющиеся действия, поэтому показатели корейских игроков могут быть завышены. Впрочем, восхищаться тут можно просто скоростью и точностью действий.К тому же и это далеко не рекордные показатели. Киберспортсменоднажды добилсяПредставьте, насколько быстро работает мозг у таких игроков, и сколько столов они могли бы играть в покере. В одном из интервью об этом рассуждал(бывший профессиональный игрок в Starcraft), сам живший в Южной Корее. Он, кстати, показывает 200 APM и считает, что принимает любые решения невероятно быстро.И тут возникает вопрос: если в Южной Корее все так прекрасно, если там настолько сильная киберарена и настолько перспективные игроки, почему же их нет в онлайн-покере?Без всяких шуток и преувеличений: если бы корейские игроки хлынули разом в онлайн-покер, они бы захватили его без всякого сопротивления. Причина, почему этого не происходит, многогранна.Во-первых, в Корее запрещены азартные онлайн-игры. В стране есть казино, но играть в них могут исключительно туристы.Во-вторых, если среднестатистический корейский подросток тратит годы на онлайн-игры (традиционные), ему очень трудно переключиться на покер. Ведь все его друзья и знакомые тоже далеки от этой карточной игры.В-третьих, корейцы в покере все-таки есть. Вероятно, самым ярким примером является. Только за свою оффлайн-карьеру он заработал $ 4,6 млн. На WSOP 2013 ему покорился хайроллерский 6-макс турнир по БЛ Холдему ($ 1 205 324).Чистых корейских МТТ-игроков действительно мало. На PocketFives можно выделить разве что господина, выигравшего в сети $ 2 млн. Он базируется в Сеуле. Остальные корейцы совсем незаметны.В какой-то степени остальному миру повезло, что столь мощная покерная держава пока дремлет. Рекорды таких гриндеров, как, были бы побиты за считанные дни.Быть может, время Кореи ещё придёт.