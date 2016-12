Самые успешные оффлайн-игроки этого года

Никлас Хайнекер

Джеффри Росситер

За эти месяцы мы стали свидетелями множества покерных фестивалей в различных уголках планеты. Остановки ЕПТ, WPT, APPT, GDAM, WSOP и других серий породили новых чемпионов и усилили имена старых. Угнаться за всеми событиями – а уж тем более запомнить – не под силу даже тем, кто регулярно следит за новостями.Казалось бы, очень простой вопрос: кто из игроков возглавляет рейтинг самых успешных про года? Скорее всего, вы не сможете ответить или ответите не верно. А уж про остальных участников рейтинга и говорить неприходится.Мы по доброте душевной облегчим вам эту нелёгкую задачку.1. Энтони Грегг (США) – $ 5 827 1702. Никлас Хайнекер (Германия) – $ 4 546 6193. Джеффри Росситер (Австралия) – $ 3 311 0264. Крис Клодницки (США) – $ 3 254 0435. Сорел Мицци (Канада) – $ 3 161 1386. Игорь Курганов (Германия) – $ 2 904 4897. Скотт Сивер (США) – $ 2 814 6668. Джозеф Чонг (США) – $ 2 674 6259. Дэвид Сандс (США) – $ 2 643 86410. Стивен О'Двайер (США) – $ 2 437 336.Ну что? Совпало что-нибудь с вашими предположениями?На первый взгляд, в этом списке нет признанных звёзд покера – Фила Хельмута или Фила Айви, к примеру, которые присутствовали в нём или были близки к нему год назад. Такова тенденция – новые люди, новые победы.И раз уж мы вспомнили прошлый год, давайте бегло сравним этот топ-10 с рейтингом 2012 года.1. Антонио Эсфандиари (США) – $ 19 078 8082. Сэм Трикетт (Великобритания) – $ 11 166 1853. Грегори Мерсон (США) – $ 9 755 1804. Стэнли Чой (Китай) – $ 6 465 5605. Джесси Джеймс Сильвиа (США) – $ 5 302 1776. Фил Хельмут (США) – $ 4 394 8247. Дэвид Айнхорн (США) – $ 4 352 0008. Жу Гуан Фай (Китай) – $ 4 349 6109. Якоб Бальсигер (США) – $ 3 802 95710. Дэн Смит (США) – $ 3 739 797.Первое различие тут же бросается в глаза – величина призовых. Виной тому турнир с миллионным бай-ином Big One For One Drop, в хэдз-ап которого как раз и вышли Эсфандиари и Трикетт. По сути, эти результаты можно считать иррелевантными, поскольку сам турнир ни капельки не вписывается в привычное турнирное полотно. Ну, об этом было сказано уже немало задолго до его начала, так что оставим этотвопрос.В остальном же итоги прошлого года во многом схожи с картиной года текущего. В том, что в новом рейтинге нет игроков из рейтинга предыдущего года, нет ничего удивительного: покерная вариативность – главный враг стабильности.Было бы неуважительно не представить хотя бы половину игроков из нашего первого списка. Этим ниже и займёмся.За этот год Грегг попадал в призы только два раза: занял второе место в € 25 000 High Roller на этапе EПT в Монте-Карло ($ 996 551) и выиграл $ 111,111 One Drop High Roller на WSOP ($ 4 830 619). Как говорится – редко, но метко. И всё это за пару месяцев.Вы удивитесь, но история немца Хайнекера почти в точности повторяет коротенькую цепочку достижений Энтони Грегга: в феврале Никлас занимает четвёртое место в Aussie Millions A $ 25 000 Challenge ($ 89 734), а в июне побеждает в суперхайроллерском эвенте GuangDong Asia Millions ($ 4 456 885).Таков рецепт оффлайн-успеха именитого онлайн-гриндера, ранее не блиставшего в живых турнирах.ИТМ у австралийца Росситера в разы больше, но и тут мы снова имеем один большой куш – Джеффри уступил в хэдз-апе HK $ 1 000 000 GuangDong Asia Millions вышеупомянутому Хайнекеру ($ 3 155 887).И ещё одно явное сходство – на сей раз с Росситером. Клодницки уступил в финале $ 111,111 One Drop High Roller на WSOP Энтони Греггу ($ 2 985 495). Остальное поднабрал в ряде турниров поскромнее.И наконец, Мицци пришёл третьим в турнирах HK $ 1 000 000 GuangDong Asia Millions ($ 2 073 868) и € 98 000 Super High Roller на этапе ЕПТ в Монте-Карло ($ 890 471).