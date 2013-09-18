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Итоги киевского этапа EAPT
Фото: Мария Лаврентьева, "Чемпионат.com"
Текст: Мария Лаврентьева

О чём поёт Марвин

Итоги киевского EAPT: разоблачение лжеХашема, о чём поёт Реттенмейер, звёздный состав, результаты дебютной остановки.
18 сентября 2013, среда. 23:45. Покер
Шампанское выпито, фанфары отгремели. На славном Крещатике завершился первый в своём роде этап Евроазиатского покерного тура (EAPT) – детище хорошо знакомой компании Poker Club Management и её партнёров. За последнюю неделю в стенах клуба "Крещатик" произошло сразу несколько событий, пообещавших войти в избранные страницы истории "живых" турниров. Дабы не потеряться в этой хронике хитросплетений, предлагаем разбить по номинациям самые важные моменты киевского EAPT.

1. Самый звёздный состав турнира на постсоветском пространстве

Киевский "Крещатик" принято считать меккой молодых покеристов из соседних стран. Хороший клуб, красивый город, потрясающие девушки, билет на самолёт за $ 100 – налицо все составляющие успеха у молодых профи. Нынешний этап EAPT не ограничился привычной тусовкой. Помимо завсегдатаев крещатинских баталий с четырёх сторон света в Борисполь слетелись топовые игроки мирового уровня: Марвин Реттенмейер, Келли Ким, Дэвид "Чино" Рим, Александр Кравченко, Владимир Трояновский, Нил Барретт (генеральный директор WPT), Алексей Рыбин и другие. Появление каждого сопровождалось волной удивления, прокатывавшейся по просторному залу.
Джо Хашем vs Туркер Балоглу

Джо Хашем vs Туркер Балоглу



2. Самое громкое "разоблачение"

Несмотря на то что Главный турнир EAPT пестрил известными фамилиями и титулами участников, особый ажиотаж вокруг себя вызвал "псевдоДжоХэшем". Кому первому пришло в голову назвать молодого турка чемпионом Главного турнира Мировой серии-2005, неизвестно. Но сам Туркер Балоглу намучился изрядно, всю неделю тщетно доказывая, что не имеет никакого отношения к известному австралийцу. По словам Туркера, многие подмигивали и хлопали его по плечу, уверенные, что тот нарочно прикидывается кем-то другим, чтобы не вызывать лишней шумихи. На пятый день турнира "разоблачение" состоялось (и даже было зафиксировано на камеру). Преданные поклонницы Хашема раскусили Балоглу и разрушили самый громкий миф серии.

3. Самый успешный игрок серии
Марвин Реттенмейер

Марвин Реттенмейер


История показывает, что на украинской земле немцам не особо везёт. Впрочем, никакие предрассудки не помешали 27-летнему профессионалу из Германии Марвину Реттенмейеру сразить наповал всех до последнего соперников главного события, а в придачу и несколько несчастных сердец местных романтичных барышень. С первого игрового дня Марвин здорово поднялся и до самого финала не покидал первые строки чипкаунта. Четырёхчасовой хедз-ап против россиянина Эмиля Ераносяна поставил итоговую точку в победном шествии Марвина по киевским полям сражений. Будучи единственным немцем в турнире, Реттенмейер показал, что один в поле – тот ещё воин.
По признанию чемпиона, победа далась нелегко. "Играть было тяжело, если честно … Сложное поле? Да нет, не в этом дело… Просто я не спал три дня, а можно мне энергетик вместо шампанского? Кстати, мы идём сегодня в караоке?" — первое, что сказал Марвин в интервью после победы. Про караоке новоявленный чемпион вспомнил не просто так. Каждый день после 10-часовой игры он направлялся в караоке бар, где до 7 утра на бис распевал "Let her cry" и проникался российской "Бастой".

4. Самый ожесточённый хедз-ап

Хедз-ап в Lebanese Poker Cup по $ 3250 оказался непростой задачей для двух друзей Андрея Патейчука и Андрея Саенко. Большую часть времени, отведённого на поединок, финалисты обсуждали, как же разыграть сам титул. Предложений было масса, первым сдался Чай, перебив поток креатива от Патейчука: "Давай сыграем хоть как-нибудь!". Подробности о том, как упала последняя карта, остались между дилером и Саенко с Патейчуком, но итог известен – Чай стал чемпионом Lebanese Poker Cup. Впрочем, друзья не только поделили призовые (каждый забрал по $ 15 123), но и с кубком согласились фотографироваться только вдвоём.

Андрей Патейчук и Андрей Саенко

Андрей Патейчук и Андрей Саенко


5. Самые показательные цифры серии

В ходе серии прошло 22 турнира со вступительными входами от $ 25 до $ 3500.

Участники из 18 стран приняли участие в Главном турнире: Россия, Украина, США, Германия, Ливан, Турция, Казахстан, Киргизия, Кипр, Болгария, Великобритания, Узбекистан, Финляндия, Армения, Грузия, Венгрия, Белоруссия, Молдавия.

Алексей Рыбин сделал максимальное количество ре-ентри в главном турнире – семь.

В Главном событии было зафиксировано 160 входов.

Первый из трёх крупных турниров серии Merit Poker Cup выиграл Антон Петров, за что получил $ 21 865. В январе этого года Антон финишировал 7-м в Сандей Миллион.

Изготовление кубка чемпиона обошлось организаторам в $ 700. Вес трофея – 4 килограмма.

6. Самые яркие цитаты недели
Александр Кравченко и Владимир Трояновский

Александр Кравченко и Владимир Трояновский



Александр Кравченко (PokerStars PRO):
"Мне нравится организация турнира, но я в принципе и не удивлён, потому что ожидал хороший уровень. Турниры в "Крещатике" заведомо отвечают международным стандартам и проходят по европейской планке".
(видео-интервью с Александром Кравченко)

Марвин Реттенмейер (игрок года-2012 European Poker Awards; чемпион Гранд-финала ЕПТ, представитель команды PartyPoker):
"Да, мне очень здесь нравится. Организация на высоком уровне. Хорошая структура турнира. Здорово, что встретил здесь много знакомых: Дэвида Рима, Келли Кима, Нила Баррета… Что? Нет, я не буду ночью петь I’m a big big girl.".
(видео-интервью с Марвином Реттенмейером)

Дэвид "Чино" Рим:
"Я определённо вернусь. В целом мне понравилась серия. Главное, всё сделано профессионально – персонал и менеджмент, грамотные дилеры. Хотя в следующий раз я бы хотел видеть бОльшие ставки, бай-ины, мне кажется, это привлечёт больше крутых игроков".
(видео-интервью с Чино Римом)

Нил Барретт (генеральный директор Мирового покерного тура WPT):
"Всё было организовано по высшему классу. Мне понравился сам клуб, в котором проходил турнир. Классная и чёткая работа организаторов и персонала. Вопреки моим ожиданиям, нет проблем с языком, несмотря на многонациональность поля. Это заслуга организаторов".

Туркер Балаглу:

"Я устал доказывать, называйте меня, как хотите…"
(видео-интервью с Туркером Балаглу)

В ноябре EAPT приезжает в Казахстан. Точные даты пока не известны, но то, что серия пройдёт на таком же высоком уровне, можно сказать с уверенностью.

Дэвид "Чино" Рим

Дэвид "Чино" Рим

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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