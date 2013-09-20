Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Фил Айви
Фото: pokerstars.com
Текст: Илья Зеленый

Руководство Фила Айви: как заработать £ 7,8 млн

В конце прошлого года Фил Айви выиграл почти £ 8 млн, играя в баккару. Но по какой-то причине казино отказывается выплачивать деньги.
20 сентября 2013, пятница. 19:30. Покер
Дело было в старейшем казино Великобритании – Crockfords. Заведение не просто уважаемое, а обладающее собственной историей. К тому же мистер Айви – постоянный клиент, не раз оставлял в нем миллионы долларов. Так что столь резкий отказ от выплаты выигрыша был воспринят в штыки.

Заведение вернуло покерному профессионалу только £1 млн. – первоначальный депозит, который Фил внес перед игрой. В мае этого года Айви подал на казино в суд.

Как это было

Прежде чем перейти к новым подробностям этого громкого дела, вспомним весь порядок событий.

Представим себе яркий большой зал, игровые столы рядами, много народу, вежливые крупье. Вечером в дверях Crockfords показался Айви вместе с таинственной незнакомкой. Так повторялось несколько дней подряд с тем лишь отличием, что в первый день Айви "слил" $ 800 000, а за последующие выиграл около $ 12 миллионов.

Вполне резонно, что такой огромный выигрыш вызвал подозрения у службы безопасности. Когда они узнали подробности, всё только усугубилось.

Во-первых, покерный про несколько раз просил заменить колоды карт. Что-то ему в них не нравилось.

Во-вторых, через некоторое время после начала игры Айви просил повысить ставки. Начиналось все с разминки – £ 8 000-£ 25 000, постепенно доходя до £ 50 000, а под конец третьего дня – £ 150 000 за ставку.

После каждой многочасовой сессии Фил просил не трогать колоду (или не менять ее) до его следующего визита.

"Эдж-сортинг", или Как обыграть казино

Теперь немного о самой игре. В современной баккаре – Мини-баккаре или Пунто-банко – игрок не принимает никаких решений за исключением ставки – можно ставить на игрока, банк или ничью. Все действия выполняет дилер; играющий ничего трогает.

Основная задача – набрать 9 очков или как можно ближе к этому числу. Карты с двойки по девятку –
Пример меченой карты

Пример меченой карты

по номиналу, туз дает одно очко, "картинки" и десятки – ноль очков.

Самые ценные карты – шестерки, семерки, восьмерки и девятки. Они считаются "высокими".

Если игрок знает, что в следующей раздаче ему или дилеру (его оппоненту) придет низкая или высокая карта, это дает большое преимущество.

Собственно говоря, это преимущество было у Айви.

Он использовал технику под названием "эдж-сортинг" – когда ассиметричность рисунка на рубашке карт дает игроку ценную информацию о номинале.

Когда Айви с подругой просили заменить колоды, они искали бракованные карты. Найдя таковые – спутница Фила оказалась опытным "эдж-сортером" – парочка начала методично сортировать карты. После каждой раздачи они просили дилера класть карты определенным образом – высокие карты клались браком вверх, низкие – браком вниз (ну, или наоборот).

Процедура сортировки может занять длительное время, но оно того стоит. Теперь Айви знал примерный номинал верхней карты в шузе. Но поскольку игроку раздается две карты, это не означало гарантированной победы.

$ 400 000 в час

Техника "эдж-сортинг" даёт преимущество над казино в районе 7%. Это очень много. Для профессионала это все равно, что в покере иметь 80% на победу в каждой раздаче. Утрированно конечно, но суть та же.

По мере сортировки колод, Айви повышал ставки. Под конец он зарабатывал примерно $ 400 000 в час.

По последним сведениям, опубликованным в газете Daily Mail, Айви описал весь процесс заработка – открыто и ничего не скрывая. Он прекрасно знает, что "эдж-сортинг" не является нарушением правил казино, поскольку требует определенного навыка. Это не повод отказывать в выплате выигрыша. Казино само виновато в том, что а) не проверяет карты на брак и б) разрешает дилерам выполнять все требования игроков.

Адвокаты Crockfords, по всей видимости, нашли-таки лазейку и уцепились за нее зубами – или просто тянут время.

Как бы то ни было, это один из самых занятных случаев в истории азартных игр с вовлечением миллионов долларов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Фил Айви
Новости. Покер
6 декабря 2013, пятница
18:28 Шевченко, Роналдо и Надаль сыграют на покерном турнире в Праге
5 октября 2013, суббота
15:15 Самая дорогая фишка в мире стоит $ 450 000
14:00 Победитель Главного события WCOOP раскрыл свою личность
13:03 Официально: запуск онлайн-покера в Нью-Джерси назначен на 26 ноября
13:03 Страссман лидирует после первого дня ЕПТ £ 50 000 Суперхайроллер
11:00 jungleman12 обыграл Двана в возобновившейся дуэли
10:00 Генри Балказар выиграл Главное событие FTP Монреаль ($ 194 046)
01:38 PokerStars планируют вложить $ 10 млн в новый покерный клуб
01:37 Татьяна Бараусова покинула команду PokerStars
4 октября 2013, пятница
22:49 Гермёр выиграл турнир Winamax Open в Дублине
21:44 В Канаде установлен новый рекорд посещаемости турнира по покеру
21:40 Трафик онлайн-покера стабильно растёт
3 октября 2013, четверг
23:19 Вышла видеоверсия финального стола турнира хайроллеров WCOOP-2013
23:18 5 октября начинается трансляция ЕПТ Лондон
23:16 Вышла видеоверсия финального стола Главного турнира WCOOP
23:11 Аудитория PartyPoker выросла после обновления платформы
23:10 Студентка из Парижа стала официальным лицом покер-рума PKR
12:49 В ноябре EAPT едет в Казахстан
12:45 PokerStars объявил акцию 7-2 BOOM
2 октября 2013, среда
18:00 Игроки PartyPoker постепенно возвращаются домой
17:00 Isildur1 наконец начал выигрывать
16:30 Майкл Розенбак выиграл Главное событие Heartland Poker Tour ($ 180 689)
16:00 1 октября Дэниел "jungleman12" Кейтс заработал $ 202 000
14:00 Ушёл из жизни Том Сэкстон
13:12 Украинец Вадим Лютаев затащил крупнейший турнир в истории СНГ (€ 75 000)
13:00 Брэд Олбринк выиграл WSOP Circuit Цинциннати ($ 221 994)
12:15 Завершился третий день Главного события Full Tilt Poker Монреаль
11:30 Луис Картариус выиграл турнир Battle of Malta
1 октября 2013, вторник
19:21 Победителем Главного события WCOOP стал представитель Германии — PlayinWasted
13:30 Вышел видеоэпизод финального стола 54-го события WCOOP
13:28 Установлен новый рекорд в личном зачёте чемпионата мира по онлайн-покеру
13:24 Лучшим из россиян в Главном турнире WCOOP стал Андрей Kroko-dill Заиченко
30 сентября 2013, понедельник
15:02 Анонсировано расписание PCA-2014
13:31 Организаторы суперхайроллер-серии Alpha8 объявили о двух новых остановках
12:55 Лив Бори, Джейсон Мерсье, Андрей Заиченко перешли во второй день ME WCOOP
09:41 Призовой фонд WCOOP 2013 составил $ 62 362 757
09:37 Андрей Заиченко лидирует в Главном турнире WCOOP-2013
29 сентября 2013, воскресенье
16:00 WCGRider впереди на $ 500 000 в дуэли с Sauce1234
15:00 Анонсирован бесплатный "антивирус" для покерных игроков
14:30 Пол Вольп обогнал Негреану в рейтинге "Игрок года"
13:45 Арестован легендарный Арчи Карас
13:15 Побита гарантия Главного события Full Tilt Poker Монреаль
12:34 Крис "moorman1" Мурман преодолел отметку $ 10 млн
11:08 "Гайзенберг" тоже умеет играть в покер
11:00 Айви ещё раз показал, как нужно жить
Все новости RSS
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+