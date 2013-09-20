Руководство Фила Айви: как заработать £ 7,8 млн

Пример меченой карты

Дело было в старейшем казино Великобритании – Crockfords. Заведение не просто уважаемое, а обладающее собственной историей. К тому же мистер– постоянный клиент, не раз оставлял в нем миллионы долларов. Так что столь резкий отказ от выплаты выигрыша был воспринят в штыки.Заведение вернуло покерному профессионалу только £1 млн. – первоначальный депозит, который Фил внес перед игрой. В мае этого года Айви подал на казино в суд.Прежде чем перейти к новым подробностям этого громкого дела, вспомним весь порядок событий.Представим себе яркий большой зал, игровые столы рядами, много народу, вежливые крупье. Вечером в дверях Crockfords показался Айви вместе с таинственной незнакомкой. Так повторялось несколько дней подряд с тем лишь отличием, что в первый день Айви "слил" $ 800 000, а за последующие выиграл около $ 12 миллионов.Вполне резонно, что такой огромный выигрыш вызвал подозрения у службы безопасности. Когда они узнали подробности, всё только усугубилось.Во-первых, покерный про несколько раз просил заменить колоды карт. Что-то ему в них не нравилось.Во-вторых, через некоторое время после начала игры Айви просил повысить ставки. Начиналось все с разминки – £ 8 000-£ 25 000, постепенно доходя до £ 50 000, а под конец третьего дня – £ 150 000 за ставку.После каждой многочасовой сессии Фил просил не трогать колоду (или не менять ее) до его следующего визита.Теперь немного о самой игре. В современной баккаре – Мини-баккаре или Пунто-банко – игрок не принимает никаких решений за исключением ставки – можно ставить на игрока, банк или ничью. Все действия выполняет дилер; играющий ничего трогает.Основная задача – набрать 9 очков или как можно ближе к этому числу. Карты с двойки по девятку –по номиналу, туз дает одно очко, "картинки" и десятки – ноль очков.Самые ценные карты – шестерки, семерки, восьмерки и девятки. Они считаются "высокими".Если игрок знает, что в следующей раздаче ему или дилеру (его оппоненту) придет низкая или высокая карта, это дает большое преимущество.Собственно говоря, это преимущество было у Айви.Он использовал технику под названием "эдж-сортинг" – когда ассиметричность рисунка на рубашке карт дает игроку ценную информацию о номинале.Когда Айви с подругой просили заменить колоды, они искали бракованные карты. Найдя таковые – спутница Фила оказалась опытным "эдж-сортером" – парочка начала методично сортировать карты. После каждой раздачи они просили дилера класть карты определенным образом – высокие карты клались браком вверх, низкие – браком вниз (ну, или наоборот).Процедура сортировки может занять длительное время, но оно того стоит. Теперь Айви знал примерный номинал верхней карты в шузе. Но поскольку игроку раздается две карты, это не означало гарантированной победы.Техника "эдж-сортинг" даёт преимущество над казино в районе 7%. Это очень много. Для профессионала это все равно, что в покере иметь 80% на победу в каждой раздаче. Утрированно конечно, но суть та же.По мере сортировки колод, Айви повышал ставки. Под конец он зарабатывал примерно $ 400 000 в час.По последним сведениям, опубликованным в газете Daily Mail, Айви описал весь процесс заработка – открыто и ничего не скрывая. Он прекрасно знает, что "эдж-сортинг" не является нарушением правил казино, поскольку требует определенного навыка. Это не повод отказывать в выплате выигрыша. Казино само виновато в том, что а) не проверяет карты на брак и б) разрешает дилерам выполнять все требования игроков.Адвокаты Crockfords, по всей видимости, нашли-таки лазейку и уцепились за нее зубами – или просто тянут время.Как бы то ни было, это один из самых занятных случаев в истории азартных игр с вовлечением миллионов долларов.