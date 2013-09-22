Справляемся с даунстриками

Пожалуй, главная проблема игрока, попавшего в даунстрик, — как сохранить моральное равновесие и голову на плечах. Иногда приходится слышать фразы типа "эй, что ты знаешь о неудаче, моё каре сегодня переехал стрит-флеш". Но поверьте: настоящий даунстрик — это кое-что совершенно другое. Поначалу кажется, что ничего страшного не происходит: ты проигрываешь несколько монеток подряд, пару выставлений 80 на 20, потом ещё и ещё, раздачу за раздачей, день за днём, а потом смотришь на свой график, а там недобор 100 ББ или 100 турниров без серьёзных призов. Ты обнаруживаешь себя в глубочайшем стрике, и это здорово бьёт по твоей уверенности в собственных силах. Сегодня мы поговорим о том, как выбраться из этой ямы. Прежде чем давать советы, я хочу поделиться одной ключевой идеей, которая не раз помогала мне в трудные моменты. "Твои мысленные установки не обязательно должны быть верными, чтобы приносить пользу".Звучит как парадокс. Но задумайтесь. Мировоззрение человека, его ментальные принципы, жизненная философия и сиюминутные умонастроения никогда нельзя считать истиной в последней инстанции. Вся соль в том, чтобы настойчиво следовать принципам, в которые веришь. Это касается любой жизненной ситуации и покера в том числе. К примеру, если ты точно знаешь, что сможешь побить кэш PLO на лимите $ 200/400 и день за днём упорно трудишься — тренируешься, играешь, разбираешь раздачи, анализируешь базы, — то даже если ты не доберёшься до заданного лимита, прогресс в игре будет колоссальным. Ставить перед собой заоблачные цели не ошибка, потому что можно добиться очень многого и изменить свою жизнь к лучшему, даже не добравшись до своей мечты. Теперь перейдем к установкам.Что бы ни случилось, искать оправдания во внешних факторах и объяснять свои проигрыши исключительно неудачей — непродуктивно. Нужно хорошо понимать, что трудный путь к цели — единственная возможность стать лучше самому. Если во время чёрной полосы вы будете обвинять только удачу, то перестанете работать над собой и прогрессировать. А это верный путь в бездну.Даже если на самом деле вы ничего не могли изменить, используйте это время, чтобы научиться чему-то новому в необычной для себя ситуации тяжелого даунстрика.Этот принцип — хороший пример нашей базовой установки. Скорее всего, это неправда. С точки зрения логики, говорить о том, что неудачи открывают большие возможности, довольно серьёзное противоречие. Однако задумайтесь. Никто не развивается, если всё даётся легко. Чтобы сделать первый шаг, необходимо упасть. Чтобы добиться успеха, нужно преодолеть сотни случайных препятствий. Примите неудачи как нечто неотделимое от будущего успеха, от пути к его достижению. Кроме того, вы можете использовать свои неудачи, чтобы научиться играть в свою лучшую игру, даже когда вам не везёт. Да, вы по-прежнему не будете выигрывать в этот период, но потери можно предельно минимизировать. Это позволит вам выступать лучше своих оппонентов, так как минимизация потерь во время кризиса — крайне важный навык и необходимое условие для увеличения суммарного профита.Завышенные ожидания провоцируют негативные эмоции и как следствие низкий уровень игры. Неизбежность стриков необходимо просто принять: как мы принимаем простые земные истины, вроде взросления, старения, смерти. Стрики придут неизбежно, и к этому стоит быть готовым. В то же время ждать, что вот-вот начнется полоса большой удачи — также большая ошибка. Хорошие полосы нельзя принимать как данность. Если по предыдущему пункту вы смогли научиться играть в лучшую игру во время тяжелейшей серии неудач, это позволит вам демонстрировать тот же уровень во время светлой полосы и максимизировать прибыль. Многие игроки чувствуют расслабленность, когда долгожданная присказка "дистанция начинает отдавать" или "наконец апнуло!" вдруг начинает работать. Уровень игры падает. Не допускайте этого, оставив надежды на серии удач в прошлом.Если ты читаешь эту статью, вероятнее всего, тебе не приходится обеспечивать свои базовые нужды — вроде пропитания и крыши над головой. У тебя есть возможность купить журнал или почитать его в Интернете. А значит, у тебя есть силы и здоровье, чтобы всё изменить. Самое главное в жизни — здоровье, твоё и твоих близких. Если тебе ужасно не везёт в игре, значит, тебе посчастливилось получить возможность всё изменить к лучшему. Не истрать её попусту!