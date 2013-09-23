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175 лет назад 2016
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Даниэль Негреану
Фото: Pokerstarsblog.com/ru
Текст: Илья Зеленый

Перед тем как стать знаменитыми…

Одни рождаются великими, другие ими становятся, но в обоих случаях существует период, когда человек ничем не отличается от других смертных…
23 сентября 2013, понедельник. 23:30. Покер
Даниэль Негреану, Фил Айви, Бертран Гроспелье, Илари Сахамиес, Фил Лаак и другие про когда-то тоже были подростками. Они смотрели тупые американские комедии в компании друзей, кучковались на улицах, зубрили алгебру – ну а чуть позднее пошли на свою первую работу.

Так кем же они работали перед тем, как стать покерными знаменитостями.

Даниэль Негреану: повелитель гамбургеров

Как-то раз в своём родном Торонто Даниэль целый месяц работал в одном из ресторанов быстрого питания Subway. Юный Негреану только-только вернулся из Вегаса, проиграв все сбережения.

В окружении куриных лапок и всевозможных соусов, в рабстве гамбургеров и кока-колы Негреану вынашивал план покерного возмездия. За деревянной улыбкой будущего чемпиона крутились мысли о беззаботной жизни, где все взгляды будут направлены на него, где он будет сражаться за главные мировые титулы.

Фил Хельмут: ловец фекалий

Покерный магистр и лорд не всегда носил столь высокий статус. В подростковом возрасте Хельмут работал в Центре приматов в штате Висконсин. В его задачу входила ежедневная уборка клеток от любого мусора.

А знаете, что подразумевается под словом "мусор"? Правильно, теплые продукты жизнедеятельности наших ближайших родственников по эволюционной цепи.

С ужасом Фил вспоминал, как милые с виду обезьянки всю ночь кидались собственными фекалиями, не осознавая, что кто-то должен всё это потом убрать.

Фил Лаак: конфискатор

В середине 80-х на экраны вышел фильм "Конфискатор", позднее ставший культовым. Много панка, много драйва – видимо, это и привлекло молодого Лаака.

Впрочем, будущий кэш-специалист занимался конфискацией машин совсем недолго: после одного небольшого эпизода Фил понял, что с него хватит.

Один из его "клиентов", который никак не хотел отдавать свою "ласточку", достал дробовик и с дикими воплями набросился на Лаака, когда тот сидел в машине. Разбив стекло, недовольный клиент продолжал издавать непонятные звуки. Фил-таки успел удрать.

Бертран Гроспелье: король старкрафта

В начале 2000-х Бертран стал чемпионом World Cyber Games — престижного гейминг-чемпионата. Гроспелье частенько бывал в Корее, где вместе с соратниками тренировался убивать вражеских зерглингов.

Преуспев в старкрафте, ElkY не только стал самым сильным игроком Франции, но и вышел на передовицу мировой киберсцены.

Илари Сахамиес: покоритель водной стихии

Поскольку представить этого финна волосатым просто-напросто невозможно, в его детство и юность мы углубляться не будем. Ограничимся 2010 годом, когда Сахамиес оставил небольшую заметку в своем блоге:

"Кстати, выиграл соревнования по водным горкам в Кокколе (Финляндия). Я должен был об этом сообщить, чтобы запечатлеть это достижение в веках. Жизнь прекрасна!"

Каемся, три года назад Илари вовсю бомбил высочайшие лимиты Full Tilt Poker и потому не совсем подходит под заданные параметры, но согласитесь, такое никак нельзя пропускать.

Фил Айви: продавец по телефону

Представить Айви в офисе, да ещё и обзванивающим граждан… это всё равно что Арнольд Шварценеггер, работающий учителем младших классов (не как в фильме "Детсадовский полицейский", а на самом деле) или Николай Валуев – вахтёр. В голове такое не укладывается ни при каких обстоятельствах.

Будущий непробиваемый покерфейс оттачивался в одной компании, занимавшейся телемаркетингом (рекламой по телефону). Там же Айви регулярно участвовал в карточных играх со своими коллегами – те, в свою очередь, регулярно оставались без премий и надбавок.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бертран Elky Гроспелье Даниэль Негреану Фил Хельмут
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