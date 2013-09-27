Травоядный мир

Сегодня долгожданный поход новичка или средненького игрока на средние и высокие хедз-ап лимиты напоминает следующую ситуацию: молодая курочка уверенным шагом направляется к очень длинному коридору, состоящему из большущих клеток, в которых сидят огромного размера тигры и пантеры.Чем дальше проходит курочка, тем сильнее робеет. Коридору не видно конца, а здоровенные хищники молча следят за каждым её движением. Какую бы клетку она ни выбрала, её разорвут на части.Времена, когда открытых хедз-ап столов было столько, что их трудно было сосчитать, ушли в прошлое. Впрочем, ситуация изменилась незначительно. Если раньше один игрок мог открывать сколько угодно столов на любом лимите, теперь его права сильно ограничены: один стол на одном лимите, одном типе стола или в одном типе покера.Вот как выглядит хедз-ап экология на PokerStars в БЛ Холдеме (при 15 000 кэш-игроках на реальные деньги):• лимит $ 50/$ 100: 15 открытых столов (максимум; в руме временно ограничили их количество);• лимит $ 25/$ 50: 45 открытых столов;• лимит $ 10/$ 20: 57 открытых столов;• лимит $ 5/$ 10: 62 открытых стола.И так далее… Как правило, чем ниже лимит, тем больше открытых хедз-ап столов.За каждым из этих столов сидит отдельный игрок. Он не в сит-ауте, он в стадии терпеливого ожидания. И это далеко не час пик.Хотите конкретики? На $ 50/$ 100 замечены Forhayley, myzikant, Trueteller; на лимите ниже – jonny9555, valeri3333, Furkay, jama-dharma – это только из российских игроков, выборочно.Система современной покерной охоты проста: гриндеры по-прежнему сидят за большим количеством хедз-ап столов, только не на одном лимите, а на разных. Дополнительно они могут подключать столы из других покерных дисциплин или другие их типы (CAP, к примеру). Это не так выгодно, как раньше, но лучше, чем ничего.На Full Tilt Poker, к слову, все точно так же, если не хуже.Без радикальных мер с сетями, которые раскидывают про-игроки, справиться нельзя.В Microgaming традиционные хедз-ап столы отменили вовсе, заменив их на HU 8-Man Blaze – небольшие пулы игроков, собирающиеся как обычные SNG: не более одной регистрации на игрока, возможность быстрого фолда, каждая раздача с новым оппонентом.В iPoker введена система Heads Up Hogging Prevention, закрывающая неактивные столы. Игроку приходится их переоткрывать или отказываться от "охоты".В июле на PokerStars была введена интересная акция, мотивирующая регуляров хедз-ап SNG играть друг с другом. Если два оппонента сыграют вдвоём более 250 игр, они станут получать больше бонусных очков (FPP).Также этим летом в крупнейшем покер-руме заговорили об автоматической системе создания хедз-апов для SNG-игроков. Как и в Microgaming, набирается определённый пул участников, затем они делятся по парам согласно некоему набору факторов.Самым вероятным решением станет комплексный подход, где в центре окажется принцип "вынужденной игры": если игрок присоединился к хедз-ап столу, он обязан отыграть определённое количество рук. За ранний выход – штраф. Слил весь стек – можешь вставать без последствий.Не обошлось и без выгоды для самого рума: может быть введён "порог VPP" — как только игрок достигнет определённого значения VPP/месяц, он получит право "кикать" игроков со своего стола, то есть отказываться от игры.PokerStars, по сути, вводит налог: хотите играть как раньше – платите.Но это пока идеи и теории, рассматриваемые румом. Регулярно проводятся встречи менеджеров PokerStars с профессиональными игроками и любителями, в которых постепенно вытачивается новая система игры один на один, сбалансированная и никого не ущемляющая.В начале следующего года грядут большие изменения. Дуэлянты, готовьтесь.