Куда делись ваши манеры?

Алекс Ли

Когда ты молод, тебе и море по колено. Да и не только море – океаны, горы, другие игроки.А когда ты молод и уже заработал миллионы долларов, ты царь и бог, ты властитель планеты, всемогущий правитель тузов и королей.Игроки старой школы, те, кому за 35-40, превратились из хищников в травоядных, в беззащитные создания, объятые трепетом перед новой угрозой.Известный английский про Нил Ченнинг этим летом написал крайне актуальный пост в своём блоге. В нём он описывал собственный опыт взаимодействия с молодым поколением профессиональных игроков.Как-то раз, после очередного изматывающего дня живого покера, Ченнингу пришлось ехать в лифте с целой группой молодых американцев, один из которых только что затащил крупный эвент.Было тесно, нос Ченнига находился вплотную к двум другим носам. Узнав о том, что ближайший к нему нос только что стал миллионером, англичанин средних лет, воспитанный и интеллигентный, поспешил поздравить "коллегу" – искренне, без всяких заднихмыслей.После его слов наступила тишина, все молчали и будто не замечали Ченнинга. Полное игнорирование.Попрощавшись, Нил вышел из лифта – шокированный…Английский про успел рассказать и про другие свои наблюдения. Множество раз ему приходилось сидеть за одним столом с юными покеристами. Те говорили в полный голос, обсуждали диапазоны 3-бетов с кат-оффа, обсуждали лимперов, тех "моронов", кто не 3-бетит A-J с баттона – в общем, общались на своем языке, не замечая никого вокруг.Рядом с ними сидели возрастные игроки – приятные с виду, мирные, скромные, вероятно, уже чьи-то дедушки; им, быть может, и хотелось вступить в разговор, но они не имели такой возможности.Молодые хищники успели пообсуждать и игру одного из этих "дедушек". Они плохо понимали по-английски, так что не могли взять в толк, почему их юные оппоненты так часто смеются и тычут в их сторону пальцем.Нил Ченнинг приходит к выводу, что многому виной чистый профессионализм – т.е. полное отсутствие развлекательного элемента для нового поколения игроков. Им не интересно, это просто сухая работа, работа с цифрами, диапазонами.К тому же они привыкли жить в иных покерных условиях: общаться в голосовом чате, обсуждая раздачи, те самые диапазоны и 3-беты. Они повторяют это и при игре вживую, поскольку пришли из другого мира. Они не знают, как было и пользуются тем, как есть.Когда молодые игроки только-только начали появляться в покерной оффлайн-среде, на них смотрели как на неопытных зеленых юнцов, которые не понимают, на что замахнулись. Вспомните Тома Двана, вспомните, как он нелепо смотрелся в компании Дойла Брансона, Гаса Хансена, Фила Айви, Сэмми Фархи и других более возрастных про-игроков.Постепенно более опытные покеристы начали понимать, что молодое поколение генерирует очень сильных игроков, агрессивных, наглых, против которых трудно играть. И появилось естественное уважение. Возможно, уважение не самого высокого порядка, но все-таки.Сами же "young guns" в лучшем случае относились к олдтаймерам с некоторым почтением: мол, "я играю против тех, кто играет уже 10-20 лет; наверное, мне стоит быть почтительнее". Что-то в этом духе.Есть и другой фактор – культурный. Многие отмечают, что игроки из Франции, Италии, Испании особо громко празднуют важные победы в раздачах, беседуют в полный голос, демонстрируют свою пылкую натуру окружающим.Дело тут не в невоспитанности, а в темпераменте, культурной среде, в которой они выросли.Французы, к примеру, часто слоуроллят. Сначала медленно переворачивают одного туза, потом также медленно открывают второго. Не со зла, вполне добродушно. Это нечто вроде привычки, французской привычки.На международных турнирах варится настоящий суп из темпераментов, возрастов, характеров, других особенностей – на выходе получается нечто плохо перевариваемое.Развитие интернета тоже сказывается. Точнее, сказывается очень сильно. В сети тебе могут пожелать умереть от рака или от какого-нибудь гепатита – это в норме вещей. К этому привыкаешь. А затем это ретранслируется.Покер – социальное зеркало. Общество заметно обозлилось, растеряло уважение друг к другу. Нечего удивляться, что обозлился и покер. Всё взаимосвязано.