Немецкий пьедестал на "мейне"

Лучшим из россиян стал Андрей Kroko-dill Заиченко, финишировавший на 11-м месте. Россиянин вылетел, выставившись с 7-7 и попав на карманные девятки. Вот что он написал в своём блоге на сайте gipsyteam.ru:
"Спасибо всем, кто болел. Концовка зверски не сложилась. Несколько раз удалось увернуться от пули (как в раздаче с А-А), но в конце всё равно раздали кулер. Самое отстойное место на бабле ТАКОЙ финалки. С другой стороны, упрекнуть себя не в чем. Играл очень хорошо. Буду ждать, когда и мне дадут прикоснуться к миллиону".
В Главном событии зарегистрировались 2133 участника, что позволило сформировать призовой фонд в размере $ 10 665 000 — крупнейший со времен "чёрной пятницы".
Лив Бори финишировала на 52-м месте
Выплаты игроков из топ-100:
11. Kroko-dill (Россия) — $ 67 189
26. NA$DAq (Россия) — $ 39 460
29. youre (Украина) — $ 34 128
33. FrankTaylor3 (Россия) — $ 34 128
37. YurNas (Россия) — $ 29 862
52. Liv Boeree (Великобритания) — $ 26 662
55. mickl58 (Россия) — $ 24 529
70. VOZNI (Россия) — $ 23 463
81. Leanod (Белоруссия) — $ 22 396
87. GENOK777 (Россия) — $ 21 330
88. vrn rosmet (Россия) — $ 21 300
117. PAULMARCKO (Россия) — $ 18 130
124. tormos (Украина) — $ 17 064
140. forhayley (Россия) — $ 15 997
143. 7Be/eC7 (Белоруссия) — $ 15 997
144. JasonMercier (Канада) — $ 15 997
148. shabalinvlad (Россия) — $ 15 464
166. yurasov1990 (Белоруссия) — $ 14 931
169. SiD11211 (Россия) — $ 14 931
176. BarnyStinsen (Россия) — $ 14 397
200. gahar4ik (Россия) — $ 13 864
218. p.s.newreg (Россия) — $ 13 331
220. aramesko (Россия) — $ 13 331
221. himikdz (Россия) — $ 13 331
222. xAndorx (Украина) — $ 13 331
226. by.y.y.y86 (Белоруссия) — $ 12 798
227. angrymoron (Белоруссия) — $ 12 798.
Итоги финального стола:
1. PlayinWasted (Германия) — $ 1 493 499.15*
2. Daniel "Allanon85" Drescher (Германия) — $ 1 415 238.66*
3. SwissCantMis (Германия) — $ 1 101 835
4. 1M.BanKroLL (Мальта) — $ 599 906
5. alexandrapau (Канада) — $ 426 600
6. shaniac (Мексика) — $ 291 194
7. Pokerl)eviL (Канада) — $ 213 300
8. flippetyflop (Великобритания) — $ 159 975
9. Vampyboy (Германия) — $ 106 650.
Ну а теперь к более приятным для российских любителей покера новостям. По итогам WCOOP-2013 Россия впервые в своей истории выиграла неофициальный командный зачёт, завоевав 12 первых мест. Более подробно на них мы остановимся чуть позже.
А вот в личном зачёте победа невероятным образом уплыла из рук россиянина -Rebus1980-. После 60 событий его преимущество над ближайшим преследователем, норвежцем Sykoen, составляло, казалось бы, неотыгрываемые 90 баллов. Однако скандинав финишировал 70-м в ивенте № 62, заработав 20 баллов, затем вышел на финалку и стал пятым в ивенте № 63 по HORSE (+ 55 баллов) и занял 36-е место в ивенте № 64 — это принесло ему ещё 20 очков в зачёт ТЛТ и окончательную победу. 440 баллов — таков теперь новый рекорд чемпионатов мира по онлайн-покеру.
СТАТИСТИКА WCOOP-2013
Количество побед по странам:
1. Россия — 12
2. Канада — 11
3. Великобритания — 9
Андрей Заиченко стал бабл-боем финального стола
Количество участников по странам:
1. Россия — 16 921
2. Канада — 15 502
3. Германия — 13 459.
Финальные столы по странам:
1. Канада — 65.
2. Россия — 54
3. Великобритания — 45.
ИТМ по странам:
1. Россия — 2155
2. Канада — 2058
3. Германия — 1793.
Таблица лидеров турнира:
1. Sykoen (Норвегия) — 440
2. -Rebus1980 (Россия) — 435
3. SunDancerSVK (Словакия) — 330 баллов.