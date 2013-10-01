Немецкий пьедестал на "мейне"

Лив Бори финишировала на 52-м месте

Андрей Заиченко стал бабл-боем финального стола

Если бы вы играли на ставках и букмекерская контора приняла бы ваш прогноз на то, что в топ-3 Главного события окажутся представители одной страны, то вы бы наверняка разорили незадачливых предпринимателей. Посудите сами, каков шанс, что из 2133 участников за первые три места будут бороться соотечественники? Однако именно так и произошло на Main Event — подиум получился сплошь немецким. Это моментально вывело Германию в лидеры по числу заработанных на нынешнем WCOOP призовых. Неудивительно, что в топ-3 была заключена сделка.Лучшим из россиян стал, финишировавший на 11-м месте. Россиянин вылетел, выставившись с 7-7 и попав на карманные девятки. Вот что он написал в своём блоге на сайте gipsyteam.ru:"Спасибо всем, кто болел. Концовка зверски не сложилась. Несколько раз удалось увернуться от пули (как в раздаче с А-А), но в конце всё равно раздали кулер. Самое отстойное место на бабле ТАКОЙ финалки. С другой стороны, упрекнуть себя не в чем. Играл очень хорошо. Буду ждать, когда и мне дадут прикоснуться к миллиону".В Главном событии зарегистрировались 2133 участника, что позволило сформировать призовой фонд в размере $ 10 665 000 — крупнейший со времен "чёрной пятницы".11. Kroko-dill (Россия) — $ 67 18926. NA$DAq (Россия) — $ 39 46029. youre (Украина) — $ 34 12833. FrankTaylor3 (Россия) — $ 34 12837. YurNas (Россия) — $ 29 86252. Liv Boeree (Великобритания) — $ 26 66255. mickl58 (Россия) — $ 24 52970. VOZNI (Россия) — $ 23 46381. Leanod (Белоруссия) — $ 22 39687. GENOK777 (Россия) — $ 21 33088. vrn rosmet (Россия) — $ 21 300117. PAULMARCKO (Россия) — $ 18 130124. tormos (Украина) — $ 17 064140. forhayley (Россия) — $ 15 997143. 7Be/eC7 (Белоруссия) — $ 15 997144. JasonMercier (Канада) — $ 15 997148. shabalinvlad (Россия) — $ 15 464166. yurasov1990 (Белоруссия) — $ 14 931169. SiD11211 (Россия) — $ 14 931176. BarnyStinsen (Россия) — $ 14 397200. gahar4ik (Россия) — $ 13 864218. p.s.newreg (Россия) — $ 13 331220. aramesko (Россия) — $ 13 331221. himikdz (Россия) — $ 13 331222. xAndorx (Украина) — $ 13 331226. by.y.y.y86 (Белоруссия) — $ 12 798227. angrymoron (Белоруссия) — $ 12 798.1. PlayinWasted (Германия) — $ 1 493 499.15*2. Daniel "Allanon85" Drescher (Германия) — $ 1 415 238.66*3. SwissCantMis (Германия) — $ 1 101 8354. 1M.BanKroLL (Мальта) — $ 599 9065. alexandrapau (Канада) — $ 426 6006. shaniac (Мексика) — $ 291 1947. Pokerl)eviL (Канада) — $ 213 3008. flippetyflop (Великобритания) — $ 159 9759. Vampyboy (Германия) — $ 106 650.Ну а теперь к более приятным для российских любителей покера новостям. По итогам WCOOP-2013 Россия впервые в своей истории выиграла неофициальный командный зачёт, завоевав 12 первых мест. Более подробно на них мы остановимся чуть позже.А вот в личном зачёте победа невероятным образом уплыла из рук россиянина -Rebus1980-. После 60 событий его преимущество над ближайшим преследователем, норвежцем Sykoen, составляло, казалось бы, неотыгрываемые 90 баллов. Однако скандинав финишировал 70-м в ивенте № 62, заработав 20 баллов, затем вышел на финалку и стал пятым в ивенте № 63 по HORSE (+ 55 баллов) и занял 36-е место в ивенте № 64 — это принесло ему ещё 20 очков в зачёт ТЛТ и окончательную победу. 440 баллов — таков теперь новый рекорд чемпионатов мира по онлайн-покеру.1. Россия — 122. Канада — 113. Великобритания — 91. Россия — 16 9212. Канада — 15 5023. Германия — 13 459.1. Канада — 65.2. Россия — 543. Великобритания — 45.1. Россия — 21552. Канада — 20583. Германия — 1793.1. Sykoen (Норвегия) — 4402. -Rebus1980 (Россия) — 4353. SunDancerSVK (Словакия) — 330 баллов.