Пучков, Ярошевский и Тихонов один за другим вылетели до финального стола
Поделиться
Несколько часов назад в Лас Вегасе стартовал предфинальный день 6-го события WSOP по БЛ холдему, миксед макс. На этот турнир мы возлагали большие надежды, ведь с хорошими стеками 2 дня преодолели Константин Пучков, Гарик Ярошевский и Сергей Тихонов.
К сожалению, игра сегодня не сложилась. Первым выбыл Константин Пучков (26-е место, $ 14 328), за ним Игорь Ярошевский (21-е место. $ 14 328), не заставил себя ждать и Сергей Тихонов (17-е место, $ 14 328). Несмотря на то, что наши игроки заняли невероятно обидные места, они дали отличный старт серии.
В настоящий момент за столами 15 участников, лидирует Фабризио Балдассари.
Комментарии
- 6 декабря 2013
-
18:28
- 5 октября 2013
-
15:15
-
14:00
-
13:03
-
13:03
-
11:00
-
10:00
-
01:38
-
01:37
- 4 октября 2013
-
22:49
-
21:44
-
21:40
- 3 октября 2013
-
23:19
-
23:18
-
23:16
-
23:11
-
23:10
-
12:49
-
12:45
- 2 октября 2013
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
14:00
-
13:12
-
13:00
-
12:15
-
11:30
- 1 октября 2013
-
19:21
-
13:30
-
13:28
-
13:24
- 30 сентября 2013
-
15:02
-
13:31
-
12:55
Партнерский контент