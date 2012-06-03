Пучков, Ярошевский и Тихонов один за другим вылетели до финального стола

Несколько часов назад в Лас Вегасе стартовал предфинальный день 6-го события WSOP по БЛ холдему, миксед макс. На этот турнир мы возлагали большие надежды, ведь с хорошими стеками 2 дня преодолели Константин Пучков, Гарик Ярошевский и Сергей Тихонов.

К сожалению, игра сегодня не сложилась. Первым выбыл Константин Пучков (26-е место, $ 14 328), за ним Игорь Ярошевский (21-е место. $ 14 328), не заставил себя ждать и Сергей Тихонов (17-е место, $ 14 328). Несмотря на то, что наши игроки заняли невероятно обидные места, они дали отличный старт серии.

В настоящий момент за столами 15 участников, лидирует Фабризио Балдассари.