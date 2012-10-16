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Чемпион WSOP Дэвид Уильямс выиграл крупный турнир по компьютерной игре Magic

Чемпион WSOP Дэвид Уильямс выиграл крупный турнир по компьютерной игре Magic
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Американский профессиональный игрок, обладатель золотого браслета мировой серии – 2006 в турнире по семикарточному стаду Дэвид Уильямс пришел в покер из стратегической, карточной игры Magic: The Gathering. Но добившись успехов на поприще профессионального покера, Дэвид не забыл свои «корни». На этой неделе в Сан-Хосе состоялся крупный турнир San Jose Magic Gran Prix, собравший 571 команду! Уильямс не только приехал поучаствовать в соревновании, но и выиграл желанный трофей!
Команда Дэвида из трёх человек получила $ 6000.

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