Вышел видеоэпизод победного для Толлерена хедз-ап турнира SCOOP по $ 21 000
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PokerStars выпустил видеозапись финального хедз-апа 40-го ивента SCOOP-2013. Ивент с бай-ином $ 21 000 в формате хедз-ап собрал 31 игрока.Победу одержал известный хайроллер Бен Толлерен.
Первое место принесло чемпиону $ 200 401,00.
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