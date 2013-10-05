Самая дорогая фишка в мире стоит $ 450 000
5 октября 2013, суббота. 15:15.
Покер
Книга рекордов Гиннесса пополнилась одним интересным фактом: ювелир Джеральд Леви
создал самую дорогую фишку на свете. Она сделана из розового золота и прямо "напичкана" бриллиантами. С одной стороны на фишке счастливая семерка, с другой — не менее счастливая восьмерка.
Необычную фишку оценили в $ 450 000, ее розничная цена значительно ниже — $ 275 000. Леви потребовалось два с половиной года на создание этого чуда.
По всей видимости, сам ювелир к покеру никакого отношения не имеет; он лишь хотел "возвысить" привычный предмет обихода любого гэмблера.