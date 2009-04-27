Кравченко: игра как наркотик, у меня пристрастие к ней
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Александр Кравченко продолжает исправно отвечать на вопросы наших читателей в своей конференции «Звезда покера». Так, из последних ответов мы узнали, что Александр играет не из-за денег, которых уже заработал достаточно, а также то, что его любимая рука в техасском холдеме – AA, несмотря на то, что многие «американские авиалинии» недолюбливают.
Задать свой вопрос, а также ознакомиться с вопросами других читателей вы можете на страницеконференции Александра Кравченко.
В ближайшее время на нашем сайте откроется конференция ещё одного очень известного в мире покера человека.
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