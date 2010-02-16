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Вальбек – игрок года в Северной Европе

Вальбек – игрок года в Северной Европе
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PokerStars назвал лауреатов Nordic Poker Awards, и лучшим среди представителей скандинавских и примыкающих к ним стран стал финн Вилле Вальбек, победивший сразу в двух номинациях. А вот триумфатор прошлого года Питер Истгейт, хоть и был номинирован по нескольким позициям, лавров не снискал.

Лауреаты премии Nordic Poker Awards:

Лучший турнирный игрок – Вилле Вальбек (Финляндия).
Лучший онлайн-игрок – Патрик Антониус (Финляндия).
Открытие года – Кристофер Торссон (Швеция).
Игрок года – Вилле Вальбек.

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Новости. Покер