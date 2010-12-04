RPS. Флеш-рояль Виткинда проиграл риббл-страйпу?

Пока на Main Event продолжается выяснение отношений, вылетевшие игроки пробуют свои силы в турнире по безлимитному холдему 6-макс с бай-ином $ 330. Зарегистрировалось 90 человек, среди которых Константин Пучков, Александр Куперман, Андрей Гулый, Николай Евдаков.

А между тем из Главного события вылетели Юнус Тугуз, Евгений Зайцев, Дмитрий Виткинд. Причём если верить сообщениям наших коллег с pokernews, то Дмитрий проиграл с флеш-роялем. Видимо, риббл-страйпу.

На самом деле события развивались следующим образом: Свен дал рейз с карманными дамами, получит трибет от Ивана Кудрявцева с тузами и пуш от червовых K-Q Виткинда. Все ушли в олл-ин. На флопе А червей-10-червей и пятёрка. На терне закрывается каре тузов, а ривером, по версии pokernews, приходит валет червей. Виткинд вылетает со старшей из возможных покерных комбинаций! На самом деле, валет был не червовым, и каре тузов чудом устояло.

Евгений Зайцев и Дмитрий Виткинд одновременно вылетели из турнира.

В данный момент в игре 90 человек, идет 13-й уровень. Турнир сегодня продлится либо до 17-го уровня, либо до того момента, когда за столами останутся 63 участника.

Как всегда, есть «стол смерти» – Иликян, Андреас, Ирина Железняк, Сергей Альтбрегин, Александр «Билан» Нудин.